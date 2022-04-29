Mavi Yolculuk günleri başlıyor…

Yılın en güzel zamanlarına, “Mavi Yolculuk” günlerine yaklaşıyoruz. Eşsiz kıyılarımızın turkuaz sularında; Halikarnas Balıkçısı’nın, Sabahattin Eyüpoğlu’nun ve arkadaşlarının başlattığı “Macera”, son yıllarda popülaritesi artarak devam ediyor. Bu keyfe sayılı günler kala yat kiralama firmalarının kapısını çaldık; filolarındaki tekneleri, haftalık ücretlerini, kampanyalarını, indirimlerini ve rota önerilerini öğrendik. “Bir mavi yolcu için en büyük başarı, bir mavi yolculuk düzenleyebilmek ve arkadaşlarına bir mavi gezi serüveni yaşatmaktır” der Azra Erhat. Siz de bu öğüde kulak verin ve arkadaşlarınızla yapacağınız mavi gezinizi, tekneler dolmadan bir an önce planlayın. (s.59)

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Aysun da; “Teknelerde, özellikle yüksek sezonda ciddi yoğunluk var. Yazın tura çıkmak isteyenlerin bir an önce araştırmalarını tamamlamalarını ve rezervasyonlarını yapmalarını tavsiye ederim” diyor. Charter sektörünün yeniden bir atılım yapması gerektiğinin altını çizen Aysun ile TYBA’nın 6-10 Mayıs’ta Göcek’te düzenleyeceği Yacht Charter Show öncesi görüştük ve sektörün sorunlarını dinledik. (s.80) En acil konu yine vergi! Otel konaklamalarında alınan KDV yüzde 8 iken tekne konaklamalarında bu oran yüzde 18. Yat işletmelerinin ayakta kalabilmeleri ve Akdeniz çanağındaki diğer ülkelerle rekabet edebilmeleri için bu oranın otellerle aynı olması en büyük beklentilerden birisi…

Gündemdeki bir diğer vergi konusu da tekne satışlarından alınan KDV’nin yüzde 1’den 18’e çıkarılması. Yüzde 1 bence de düşük bir orandı, makul bir seviyede tutulmalıydı ancak 18 kat birden artırılması da bir sürü sorunu beraberinde getirecek. Eskiden olduğu gibi yabancı bayraklı tekneler artacak, devlet direkt ve dolaylı birçok kalemde vergi kaybı yaşayacak. Üstelik bayrak kanunu da gerçek anlamda uygulanırsa yatlar ülkeden çıkmak zorunda kalacak. Konuyla ilgili sektörün en önemli STK’sı Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) dergimize konuyla ilgili görüşlerini gönderdi. İlgili kurumların bu kararı gözden geçirmesi büyük önem taşıyor… (s.26)

“Charter Özel” konseptiyle hazırladığımız Mayıs sayımızda; en yeni tekneler, deneme seyirleri, yelken yarışları, denizci sohbetleri ve marin dünyadan son haberler sizi bekliyor. “Yacht Deco” bölümü ise sezon öncesi yatlarının dekorasyonuna yeni dokunuşlar yapmak isteyenlerin işini kolaylaştıracak… (s.38)

İyi bir sezon geçirmeniz dileğiyle…

Keyifli okumalar…