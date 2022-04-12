Neo-klasik bir Türk yelkenlisi SELEDA

Türkiye’nin önde gelen tersanelerinden Mengi Yay, 47 metrelik Seleda’yı İstanbul’da suyla buluşturdu. İlhamını klasik ahşap guletlerden alan Seleda, yepyeni bir yelken deneyimi sunuyor.

Yazı MELDA ONBAŞYAN, Fotoğraflar MENGİYAY ARŞİVİ

Türk yat üreticisi Mengi Yay, Tuzla’daki tersanesinde 66 yıldır üretimini sürdürüyor. Bugüne kadar 200’den fazla projeyi suyla buluşturan tersane, daha çok 30-45 metre arası motoryatlarıyla tanınıyor. 44 metrelik Vitrus ve 45 metrelik ödüllü projeleri Aquarius’tan sonra, başarılı tersane bu kez 47 metrelik Seleda’yla karşımıza çıkarak sürpriz yapıyor. Bu proje hem tersanenin en büyük teknesi kimliğiyle hem de filosundaki birkaç yelkenli projesinden biri olarak dikkat çekiyor. Ramazan Mengi, bu sürprizi açıklarken şu sözleri kullanıyor: “Daha çok motoryat projeleri hayata geçirsek de bu bizi sınırlandırmıyor. Mengi Yay kişiye özel ya da semi-custom üretim yapan bir tersane. Müşterilerimizin istekleri ve hayalleri doğrultusunda trawler’dan yelkenliye, guletten explorer’a kadar farklı modellerde projeler üretebiliriz. Bu da tersanemizin esnekliğini ve kaliteden ödün vermeyen adaptasyon anlayışını yansıtıyor.” Devamı Nisan 2022 sayımızda…