Mutlu yıllar…

Yeni bir yıl için vira diyoruz. Her takvim başlangıcı umuttur aynı zamanda. Yeni başlangıçlar için yeni hayaller kurdurur. Covid-19 pandemisiyle evlere kapandığımız o karanlık günlerin ardından kurallarla da olsa hayata tekrar nasıl tutunduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım. Her fırtınanın bir sonu var. Unutmayalım ki simsiyah gördüğümüz gökyüzü bir süre sonra griye dönecek, önce küçük mavi bir yama gözükecek ve ardından gökyüzü masmavi olacak. 2022’nin hepimize öncelikle sağlık, huzur, bereket getirmesini ve mutluluk kaynağımız denizden uzak kalmayacağımız bir yıl olmasını diliyorum…

Yeni yılın ilk sayısını hiç tükenmeyen bu mavi umudumuz ve enerjimizle hazırladık. Yılın ilk lansman teknelerini bir araya getirdiğimiz dosyada 12 yeni modeli bir arada bulacaksınız. Kapakta gördüğünüz İtalyan Arcadia’nın çevreci yatı Sherpa 80 XL’in dışında bir başka İtalyan Sanlorenzo’nun son modeli 62Steel’in ilk gövdesini ve Bodrum’da inşa edilen Hoek tasarımı modern klasik yelkenli Sultana’yı enfes fotoğraflar eşliğinde okuyacaksınız. 80 yılını tuzlu mavide geçiren Tanıl Tuncel’in hayatı, dünyayı gezerek teknede yaşayan Tuğçen ve Alessandro çiftinin hikâyesi, kız kardeşi Gaye ile Amerika’da teknede çalışan Caner Akdolun’un maceraları yeni yılda engin mavide yeni hayaller kurduracak…

Denizci söyleşileri, en yeni tekneler, yelken yarışları, mavi dünyadan son haberlerle dolu yeni yıl sayımız sizi bekliyor…

Keyifli okumalar…