Sezona hazır, hemen teslim tekneler…

Bahara kavuştuk. Güneşi daha uzun göreceğimiz, aydınlığın karanlıktan daha uzun süreceği günlerdeyiz artık. Aydınlık bir ülkede, barış içerisinde güzel bir bahar geçirip yazın maviyle doyasıya kucaklaşabilmeyi diliyorum…

Sezon yaklaşırken yatçılık dünyası da hareketli günler geçiriyor. Malum son birkaç yıldır tekne bulmak oldukça güç bir hâl aldı. Sıfır tekne tedarikinde Covid-19 pandemisi sonrası başlayan küresel sorun bitmiş gibi de görünmüyor. Türkiye talebin yüksek olduğu pazarlardan birisi. Bu talebi karşılamak için uluslararası markaların Türkiye temsilcileri daha yüksek siparişler geçip, farklı pazarlardan yeni markaları sularımıza getirseler de tekne bulmak yine de kolay değil. Ancak sezona hazır sınırlı sayıda fırsatlar da yok değil. Türkiye’de satışta olan markaların distribütörlerinin kapısını çaldık ve sezonda kullanıma hazır, “hemen teslim sıfır tekneler”i araştırdık. Yelkenliden motoryata, katamarandan RIB’e toplam 30 tekneyi listeledik. Fiyatlarsa 85 bin Euro’dan başlayıp 3 milyon Euro’ya kadar uzanıyor…

Kapağımızdaki zarif yelkenli de Türkiye’ye yeni giren markalardan. İtalyan Advanced Yachts’ın en büyük modeli olan 24 metrelik A80, ünlü yat tasarımcılarının imzasını taşıyor. Başlangıç fiyatı 5 milyon 400 bin Euro olan semi custom yat, bu sezon olmasa da 2024’te teslim edilebiliyor. Amerikalı Aquila Power Catamarans’ın amiral gemisi Aquila 70 Luxury de detaylı bir şekilde ilk kez bu sayıda. 21 metrelik motorlu katamarandan sezona hazır bir adet olduğunu da belirteyim. Bir başka İtalyan tersane CRN’nin -yaklaşık 33 milyon Euro değerindeki- 52 metrelik megayatı

M/Y Ciao da görenleri hayallere daldıracak ihtişamlı fotoğraflarıyla sayfalarımızda…

Yeni tekneler, yelken yarışları ve marin dünyadan son haberlerin yanı sıra her zamanki gibi deniz kültürüne dair konular da sizi bekliyor. Tanıl Tuncel, Süha Umar, Cem Gürdeniz, Alper Günoral, Bünyamin Sürmeli, Mehmet Bezdan, Deniz Kurt Görsev, İnanç Işıl Yıldırım değerli kalemleriyle bu sayıda da engin mavide ufkumuzu açmaya devam ediyorlar…

Keyifli okumalar…