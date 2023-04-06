24 metrelik Zarif İtalyan Advanced A80

ADVANCED 80 ADVANCED 80 ADVANCED 80

İtalyan Advanced Yachts’ın en büyük modeli, 24 metrelik A80’in mühendisliğini 30 yılı aşkın süredir yarış tekneleri tasarlayan Amerikan Reichel/Pughh’ın kurucuları John Reichel ve John Pugh üstleniyor. İç ve dış mekânlarına ise dünyanın en büyük süperyatı olan 180 metrelik Azzam’ın tasarıcımları, İtalyan Nauta Design’ın kurucuları Massimo Gino ile Mario Pedol imza attı.

Yazı PELİN ÖZCANLI, Fotoğraflar ADVANCED YACHTS ARŞİVİ

İtalyan Advanced Yachts’ın amiral gemisi 24 metrelik semi-custom A80’in Apsaras adlı ilk gövdesi 2015’te, Jikan adlı ikinci gövdesi 2018’de suya indirilmişti. 5 milyon Euro’luk lüks yelkenlinin kapağa taşıdığımız üçüncü ve şimdiye kadarki son gövdesi Mindfulness ise 2021’de suyla buluşturuldu. Üç A80’in isminin ilhamını Asya bölgesinden alması dikkat çekici. Apsara, Budist ve Hindu mitolojilerinde bulutlarda ya da suda yaşadığına inanılan dişi perilere deniyor. Jikan, Japonca zaman demek. Çıkış noktası yine Budist felsefesi olan Mindfulness ise şimdiki zaman farkındalığı anlamına geliyor. Mindfulness’ın sahiplerinden biri de Çin’de yenilenebilir enerji alanında çalışan dünyanın en zengin iş insanlarından birinin oğlu… Devamı Nisan 2023 sayımızda…