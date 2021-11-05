Sezona veda ederken…

2021 tekne sezonu erken başladı, yoğun geçti, geç kapandı. Denizlerdeki kalabalık ise bu sene her zamankinden daha fazla göze battı. Bir yandan da tekne edinmek isteyenler zorlandı çünkü küresel çaptaki arz, talebi karşılayamadı. Son dönemde her tip teknenin alıcısı olsa da en çok 10 metre ve civarı motoryatların rağbet gördüğü bir yıl yaşadık. Bu segmentte birçok yeni marka da bu sene ülkemize girdi. Biz de “tek kamarası olsun, benim olsun”, “istediğim koya hızlıca gideyim”, “yer bulmak dert olmasın” diyenlere 7-11 metre arasında, tek kamaralı motoryatları araştırdık. 35 bin 700 Euro’dan başlayan fiyatlarla 15 modeli listeledik. Tekneler kışlayacakları marinalara ve çekek alanlarına taşınırken, gelecek sezonun hayalini kuranlar bu dosyayı mutlaka okusun…

Finlandiyalı Baltic Yachts’ın bugüne kadar inşa ettiği en büyük üçüncü yat olan 44,60 metrelik mega-yelkenli Path’in kapağını süslediği Kasım sayımızda en yeni tekneler, yelken yarışları ve denizcilik dünyasından en son haberlerle birlikte renkli konular sizi bekliyor…

Süha Umar, Yeşilçam’ın jönü İzzet Günay ile yaptığı ve başlarına gelmeyenin kalmadığı yelken seyrini; Mehmet Bezdan, arkeolojinin sualtındaki gözü dediği Donald Frey’i; Bünyamin Sürmeli, denizlerin oksijen kaynağı deniz çayırlarını; Cem Gürdeniz, deniz şehri İstanbul’un ne kadar denizci olduğunu; Deniz Kurt Görsev başarılı megayat aşçılarını kaleme aldı. Doğu Demirkol’un ilk yelken eğitiminin ardından verdiği röportaj gülümsetecek; “Sailing Ayshe” söyleşimiz teknede yaşamak isteyenlere ilham olacak ve Tanıl Tuncel’in “Dünya Turu” yazısı hayaller kurduracak…

İyi bir Kasım geçirmeniz dileğiyle…

Keyifli okumalar…