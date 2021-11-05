Teknede kışlamanın 5 altın kuralı

Pandeminin ardından kış aylarını teknesinde geçirmeyi tercih eden denizcilerin sayısı hızla arttı. Peki ama soğuk bir kış mevsimini teknede ve denizde geçirmek için nasıl hazırlık yapmalıyız?

1. Alternatif ısınma kaynakları

Teknenin kış aylarında dondurucu soğuklara maruz kalacağını ve tekne içinde ısınma ekipmanları olmadan yaşamanın çok zor olacağını unutmayın. Dizelle çalışan ısıtma ekipmanınızın arıza yapma ihimaline karşı elektrikli ısıtıcıları da yedek olarak bulundurabilirsiniz. Marinaya bağlıyken fiyatı dışında elektrik sorun olmayacaktır ancak güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik elde edebiliyorsanız, elektrikli ısıtıcılar dizel ısıtıcılar kadar faydalı olabilir.

2. Gardrobunuzu düzenleyin

Kış mevsimi için teknedeki kıyafetlerinizi dikkatlice planlamanızı tavsiye ediyoruz. Hem tekne dışında giymek için sıcak tutan kıyafetlere, hem de tekne içindeki günlük yaşamınızda kullanabileceğiniz kışlık kıyafetler için geniş bir alan ayırmanız gerekebilir. Kış soğukları bastırmadan önce de erkek kışlık ayakkabı modellerini, deri ceket veya erkek yelek modellerini incelemek isteyebilirsiniz. Mutlaka kalın çoraplar ve ayağınızı sıcak tutacak diğer aksesuarları da edinmelisiniz. İnsanın en çok boğazdan ve ayaklarından soğuğu aldığını unutmamalısınız.

3. Teknenin üstünü örtün

Sadece bimini sizi kış aylarında korumayacaktır. Teknenin hem havuzluğunu hem de genel olarak üstünü, olabildiğince geniş şekilde bir örtüyle kapatarak özellikle kar yağışlarında teknenin gövdesinin kar ile kaplanmasını engelleyebilirsiniz. Kar suyunun teknenizdeki sorunlu yalıtım noktalarından içeri sinsice sızacağını unutmamalısınız.

4. Sıcak içecekler

Teknenizin mutfağında çok hızlı bir şekilde sıcak içecekler ve çorbalar hazırlayabilecek şekilde donanımlı olmalısınız. Bazen havalar o kadar soğur ki, hiçbir ısıtma ekipmanı sıcak bir çorba kadar etkili olmayabilir.

5. Alternatif plan

Eğer hava sıcaklıklarının sıfırın çok fazla altına düşeceğine dair raporlar aldıysanız, olası yüksek dalgalarda teknede bulunmak çok konforlu olmayabilir. Ayrıca soğuğa karşı önlemleriniz de yetersiz kalabilir. O zor şartlarda teknede sınırları zorlamak yerine yakınlardaki bir otelde konaklamak çok daha mantıklı bir çözüm olabilir.