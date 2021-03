Yacht Türkiye 15 yaşında!

Dergimiz 15 yaşında… İnsan ömrü için kısa ancak yüzde 100 yerli içerikle, düzenli basılan ve Türkiye’nin her yerine dağıtılan aylık bir dergi için hayli uzun bir süre… Üstelik ekonomisi dalgalı, gündemi her an değişen bir ülkede…

“Denizler, tekneler ve gezginler hakkında her şey…” sloganıyla yola çıkalı tam 15 yıl oldu. Deniz sevgisinin ve amatör denizciliğin gelişmesine katkıda bulunan dergimiz, maviliklere açılmak isteyenlerin buluştuğu engin bir deniz oldu. Çıktığı ilk günden bu yana en çok satan yat ve deniz kültürü dergisi unvanını hep elinde tuttu. Ne mutlu ki yatçılığın gelişimine katkı sağlayan lider bir aylık yayın olmanın yanı sıra amatör denizcilerin de başucundan ayırmadığı bir kaynak haline geldi…

Yıl dönümleri geriye dönüp nelerin başarıldığını görmek ve gelecek adına yeni hedefler belirlemek için her zaman iyi bir fırsattır. Yacht Türkiye bu süre zarfında yatçılık ve deniz kültürünün gelişimine şahitlik ederken, bir yandan da yaşanan bu büyük dönüşümde pay sahibi olan önemli bir oyuncu oldu. Yarın da aynı hedefler doğrultusunda rehber olmaya devam edecek…

Ülke ekonomisine ve bağımsızlığına büyük katkılar sunacak denizciliğin gelişmesinin çok önemli olduğu, son yıllarda çok daha net anlaşıldı. Bunun başarılması da şüphesiz ki amatör denizciliğin yayılmasıyla, kurumların yıllanması, tecrübelenmesi ve onlarca yıl ayakta kalmasıyla olacak. Bu hedef doğrultusunda dergimiz, her yeni sayısında nitelikli ve zengin bir içerikle, kaliteden ödün vermeden okurlarıyla buluşmaya devam edecek. Rotasını ise özgür ruhlu ve sevgi dolu denizci dostları aydınlatacak…

Her ay titizlikle dergiyi hazırlayan ekip arkadaşlarıma, alanında uzman isimlerinden oluşan yazar kadromuza, desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz değerli iş ortaklarımıza ve bizi çıktığı ilk günden beri bir numaraya taşıyan siz değerli okurlarımıza teşekkür ediyorum…

Teşekkürler 15 yıllık yol arkadaşlığınız için…