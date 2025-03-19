Dev C-SUV’un Hybrid Modeli | Peugeot 3008 GT 1.2 Hybrid

Fastback’e yeniden yön veren PEUGEOT, otomobilin arkasındaki fastback tasarımın geleneksel çizgisini, “Havada Süzülen” bir spoyler ile modernize etmiş. Bu yaklaşım, aerodinamiği optimize ederken yeni 3008’in gövdesinin çizgisini geliştiriyor. Yeni 3008’in arka tasarımında, GT versiyonlarında 3D LED arka stop lambalarına yer verilirken üç pençeli ışık imzasıyla dinamik bir tasarım vurgulanıyor. Bu arada arka koltuklarda geniş bir alan sunuyor ve bir önceki nesil 3008 ile 520 litrelik aynı bagaj hacmini her iki seçenekte de koruyor. Otomobil editörü Murat Öksüz’ün detaylı sürüş anlatamıyla karşınızda.