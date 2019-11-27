Gidilmeyen mavi yolculuk rotaları -1- Mandalya Körfezi: GÜNDOĞAN KIYIKIŞLACIK

Bilinmeyen değil ama gidilmeyen mavi yolculuk rotalarından biri Mandalya Körfezi’nde, Gündoğan ile Kıyıkışlacık arasıdır. Gelin, Fırtına Kuşu ile Gündoğan Balıkçı Barınağı’ndan palamar çözüp bu rotada seyre çıkalım.

Başlık tuhaf oldu ama durumu bundan daha iyi anlatan bir tanımlama bulamadım. Mavi yolculuk dendiğinde aklınıza hemen Gökova geliyor değil mi? Haklısınız. Biraz daha hayali geniş olanlarınız, Fethiye Körfezi’ni; daha da ileri gitmeye niyetli olanlarınız nihayet Kaş’a kadar olan Ege kıyılarını düşünür, biliyorum. Onlar da haksız değiller. Daha birkaç ay önce bunun nedenlerini anlatan bir kitap hakkında bir alay laf ettim (Bkz. YACHT Türkiye, Ağustos 2019). Şimdi, bilinmeyen değil ama gidilmeyen bir mavi yolculuk rotasından söz etmenin tam zamanıdır.

Bugün “Güllük Körfezi” dediğimiz “Mandalya Körfezi”, Bodrum Yarımadası’nın yıldızında, poyraza doğru uzanan geniş körfezdir. Lodosunda Yalıkavak Koyu; poyrazında Asin Körfezi; yıldızında Didim vardır. Yalıkavak-Kızıl Burun ile Didim-Tek Ağaç Burnu arasında çekilen çizginin doğusunda kalır. İşte gidilmeyen mavi yolculuk rotalarından biri bu körfezde, Gündoğan ile Kıyıkışlacık arasıdır. Gelin, Fırtına Kuşu ile Gündoğan Balıkçı Barınağı’ndan palamar çözüp bu rotada seyre çıkalım. Bakalım neler göreceğiz? Gündoğan, eski adıyla Farilya’dan başlayalım.

MAVİ BAYRAĞINI YİTİREN KOY

Gündoğan Koyu, Bodrum Yarımadası’nın en güzel, oldukça uzun ve geniş olmasına karşın da en korunaklı koyudur. Etrafındaki tepelerle önündeki Fener ve Tavşan adaları hemen bütün rüzgârları keser. Poyrazın çok sert estiği günlerde bile koyun karayel yönü öylesine sakindir ki, buraya “Akvaryum” derler. Ceza iken kiraya dönüşmüş ecr-i misil ödedikleri için yıkılmayan iskeleler yapılıncaya kadar burada demirlemek, gecelemek çok keyifliydi.

Gündoğan özellikle yaz aylarında, lüks yatlara bedava marina olarak hizmet vermektedir ki, aylarca yerinden kalkmayan ve Sahil Güvenlik tarafından da görmezden gelinen bu tekneler ve usulsüz yapılaşma-otelleşmenin yarattığı kirlilik yüzünden koyun mavi bayrağı bile geri alınmıştır. Yine de demir koyulup, birkaç gün kalınacak güzellikte bir koy olmaya devam ediyor.

Ayrıca Gündoğan, akşamları tekneden çıkıp keyifle vakit geçirilecek bir yerdir. Kazıklanmadan taze deniz balığı yemek istiyorsanız başta Deniz Balıkçılık olmak üzere, Akbalık, Kaana ve Gıyı restoranları size uyar. Midyeci Şehmus’u da unutmayın. Yemekten sonra Bitez Dondurmacısı’na uğrayıp, bal badem/cappuccino yemenizi öneririm. Gündoğan’da mutlaka gitmeniz gereken yer ise Balıkçılar Kahvesi’dir. Yaz-kış burada oturup, bir çay veya acı kahve içip dostlarla laflarken koyun havaya göre değişen renklerini izlemenin keyfine doyum olmaz.