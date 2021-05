Hızlı ve lüks gezgin SWAN 58

İkonik tasarımlarıyla tanınan yelkenli üreticisi Nautor’s Swan, yeni konsepti “Bluewater crusing”in ilk modeli Swan 58 ile dünya gezgini olan ve olmak isteyen denizcileri sevindirdi. Bu lüks ve hızlı yat, çarpıcı görünümü kadar yelkenci kişiliği ile de etkileyici.Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar NAUTOR’S SWAN ARŞİVİ

Finlandiyalı Nautor’s Swan, yelkencilerin yakın markajına girmeyi başaran başlıca markalardan biridir. Bunun başlıca sebebi, ürettiği her modelin tartışmasız biçimde açık deniz yeteneklerine sahip oluşudur. Swan’lar güzellikleri kadar becerileri ve amaca uygun denizci özellikleriyle öne çıkarken, şu üç temel prensibi her modelinde taviz vermeden içinde barındırır: Güvenlik, konfor ve otonomi. Markanın geçen yıl lanse ettiği yeni konsepti “Bluewater cruising”in ilk modeli Swan 58, ilk defa 22-30 Mayıs tarihleri arasında Toskana’da bulunan Marina di Scarlino’da düzenlenecek özel bir etkinlikte sergilenecek. Swan filosuna 58 rakamıyla katılan tekneden önce üretilen modellerin seyir hikâyelerini ve tecrübelerini şöyle bir hatırlayalım. Swan 57, Norveç bayrağıyla III. Whitbread Round The World yarışında boy göstermiş, Türk bayraklı ikinci gövdesi ise Yedi Denizler’i gezmişti. Aynı şekilde Swan 59’un, Swan 55’in ve Swan 56’nın dünya denizlerinde önemli seyir tecrübeleri oldu. Swan 58 de markanın tarihinden 54 yıllık köklü geçmişinden aldığı mirasla tasarlandı. Devamı Mayıs 2021 sayımızda…