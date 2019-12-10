“Uzaklar”ın akrabası ŞEHNAZ

Osman Atasoy’un efsanevi Uzaklar teknesinin kuzeni olan Şehnaz, marin sektörüne katkıları RINA tarafından Small Craft Group Medal ile ödüllendirilmiş Alan Buchanan’ın imzasını taşıyor. Geçen ay Visa Bosphorus Regatta’da yarışan Şehnaz’ın hikâyesi de kendi gibi özel ve güzel…

Şehnaz, İngiltere’nin en üretken isimlerinden Alan Buchanan tasarımı bir yelkenli. Buchanan, İkinci Dünya Savaşı’nda uçan deniz devriye bombardıman gemilerini tasarlamış olan kişi aynı zamanda. Altmışlarda Sydney Hobart Race’ler için dizayn ettiği teknelerle de ün kazanmış. Sonrasında da şöhretini Admiral’s Cup ve Fastnet gibi yarışlara özel tasarladığı teknelerle pekiştirmiş.

9,40 metrelik yawl arma Şehnaz, Osman Atasoy’un Uzaklar teknesinin kuzeni. Yani bir Nantucket Clipper. 1980’de Offshore Yachts tarafından üretilmiş. Biz Şehnaz’ı geçen ay Visa Bosphorus Regatta’da gördük. Sahibi Aykut Türker, Doğuş Teknoloji’de yönetici olarak görev yapıyor. Doğadan kopuk bir işe sahip ama hobileri tam tersi yönde gelişmiş. Devamı Aralık 2019 sayımızda.