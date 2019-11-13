WENDY 85 yıllık klasik yelkenli Ege ve Akdeniz sularında

9 metrelik klasik yelkenli Wendy, denizlere geri döndü ve son sekiz yıldır Ege kıyılarında izleyenleri büyülüyor.

İngiltere’nin Middlesbrough isimli kasabasında 1934 yılında Dr. Thomas Harrison Butler adlı dizaynır tarafından tasarlanıyor Wendy. Bir oftalmik cerrah olan Butler kendisi, Claud Worth ve Albert Strange gibi bazı büyük isimler de dahil olmak üzere, yat tasarımının geliştirilmesinde etkili olan bir isim. Döneminin en iyi amatör tasarımcılarından biri olan Butler, tekneyi Bermudan Cutter tipinde ve Askadil Design adını verdiği klasik bir yelkenli olarak dizayn ediyor. İnşası da yine 1934 yılında, WA King & Son Ltd. firması tarafından Middlesborough’da yapılıyor. Askadil Design, Butler’ın en büyük tasarımlarından biri ve bu dizayna sahip yaklaşık sekiz teknesi daha bulunuyor. Wendy 1934 yılından itibaren pek çok kez el değiştirdikten sonra 2008’de klasik tekne sevdalısı olan Fethiye’de yaşayan Yenigül ailesi tarafından bir Alman’dan satın alınıyor. Onun da tekneyi bir Fransız’dan aldığı biliniyor. Levent Yenigül’ün ellerinde Fethiye’de büyük bir refite alınan tekne yeni baştan yaratılıyor. Bodrum Milta Marina’da buluştuğumuz Levent Yenigül bize bu süreci anlattı. Devamı KAsım 2019 sayımızda…