KADİR ÇERMİK Denizin iyileştirici gücüne inandım

Sahne, televizyon ve beyaz perdenin önemli oyuncularından Kadir Çermik’in soluklanma yeri teknesi. 1982 model Challenger 30’a sahip usta oyuncuya gelin bir de denizden bakalım.

Röportaj: Pelin Özcanlı

Ahlat Ağacı, Çukur, Muhteşem Yüzyıl, Sarmaşık, İntiharın Genel Provası, Kurtlar Vadisi… Aslında sıkı sinema takipçileri onu İnan Temelkuran’ın yazıp yönettiği Bornova Bornova ile yakın markaja almıştı. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kadir Çermik sadece ekranlarda, sahnede ve beyaz perdede değil, denizde de karşımıza çıkan bir isim. Şimdilerde ikinci sezonu yayınlanan Çukur’un öne çıkan karakterlerinden Emmi’yi canlandıran Çermik’le Yeşilköy’de, arkadaşı Saro Paşalı’nın teknesi Kılçık’ta buluştuk. Kendi teknesi Orea mandarı koptuğu için Kılçık’ın yanında bağlıydı. Tabii buluşmuşken yelken basmadan da olmaz. “Hadi” dedi, “Kılçık’la açılalım, Orea’da konuşuruz.” Rüzgâr kuzey-kuzeydoğu yönünden 13 knot kuvvetinde esiyordu. Biz full arma güneybatıya yöneldik. Hava 17 knot’a çıkınca üçte bir camadan vurup fotoğraf çekimi yaptık. Sohbet için Orea’nın tik kaplı, samimi havuzluğundayız… Devamı Ekim 2018 sayımızda…