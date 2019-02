Denizde can yoldaşlığı SAILING MATE

Tekneler, yelken kullanma, demirleme teknikleri, seyir emniyeti, kurallar vs. üzerine devamlı yazıp çiziyoruz. Bu sayıda yelkeni trim edene, demiri atana, yemeği pişirene, gün batışını paylaşana, yani teknedeki “sailing mate”e bakalım istedim. Çünkü bence bir teknedeki en önemli şey, insan ilişkileri.

Mate, İngilizce bir kelime. Sözlükte “arkadaş, dost, eş, muavin, çiftleşmek” gibi Türkçe karşılıkları var. İngilizce izahı ise “the other member of a matched pair of objects (tam eşleşmiş iki objeden diğeri)”. “Bir çift çorabın tekleri” olarak kullanım örneği veriyor. Bir Aussie veya Kiwi “g’day mate” diye sizi selamlar. Deniz dilinde aynı yola baş koymuş, ayakkabının öteki teki olan şahıstır “Sailing Mate”.

Bir kaptan, “teknede taşınabilecek en zor kargo insan” demişti. “Kargo” biraz ağır bir tanımlama oluyor ama teknede ya bir işe yarar ve katkınızla hayatı güzelleştirirsiniz ya da hakikaten kargo olursunuz. Ne kargo olmak ne de kargo taşımak güzeldir. Uzaktan aynı gibi görünen teknelerdeki yelkenciler/motoryatçılar ve teknedeki yaşam farklılık gösterir. Devamı Şubat 2018 sayımızda.