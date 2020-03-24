74 metrelik Turquoise

Pendik’e taşındı Turquoise Yachts 74 metrelik projesi NB66’yı, donatımını yapmak üzere Kocaeli’ndeki tesisinden Pendik’teki tersanesine transfer etti. Türk tersanenin yüzer havuzuyla transfer edilen yatın test seyirlerine ise 16 ay içinde başlanacak. 73,60 metre boyunda, 14,20 metre genişliğindeki yat, 2021 yazında sahibine teslim edilecek. NB66’nın dış tasarımı Studio Vallicelli imzalı. 1630 grostonluk yatın iç tasarımı da Ken Freivokh’a ait. 14 kişinin konaklamasına uygun dört güverteli yatta ana kamara üst güveteye konmuş ve denize açılan balkonlarıyla dikkat çekiyor. Motor bilgisi verilmese de yatın en yüksek hızının 17 knot’a çıkacağı söyleniyor. Turquoise geçen yıl sonu da Miamili De Basto Designs ile beraber tasarladığı 62 metrelik explorer projesi Nautilus’u duyurmuştu. Bu yatın en önemli özelliklerinden biri, tender garajının konukların mahremiyeti için ön güvertede planlanması. 13,40 metrelik ön güvertede 12 metrelik tender depolanabiliyor. Bir ana kamara ve beş konuk kaması bulunan yattaki sinema salonu da isteğe bağlı konuk kamarasına dönüştürülebiliyor. Nautilus’un suya iniş tarihi henüz bilinmiyor… www.turquoiseyachts.com