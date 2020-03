Dümen tutma aşkına CYGNUS

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) Komodoru Akif Sezer’in yıllarca eşi İlkben Söğütlü Sezer’le birlikte yarıştığı teknesi Cygnus bugün eşine ve onun kurduğu, çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan kadınlara emanet. İzmirli yelkencilerin yakından tanıdığı ve çok sevdiği İlkben Söğütlü Sezer, uzun yıllar eşi Akif Sezer’le Cygnus teknesinde yarıştıktan sonra yelkende eşiyle yollarını ayırır. Dümene geçme isteği ve yelkenin erkek dünyası olduğuna olan inanışı kırmak için üniversite öğrencilerinden oluşan genç kadınlarla birlikte Cygnus Kadınlar ekibini kurar. Bu yolda sessiz sakin ve emin adımlarla yola çıkan genç ekip kısa sürede yarışlara adapte olur ve pek çok yarışa girerek dereceler de almaya başlar. Hikâye buraya kadar oldukça ilginç değil mi? Kadın dayanışması ve yelken tutkusunun bir araya getirdiği, yelken dünyasında kadınlar olarak buradayız diyen Cygnus ekibini bize İlkben Söğütlü anlatıyor. Latince “kuğu” anlamına gelen Cygnus’u yarışlarda daha uzun yıllarca göreceğiz belli ki…

YENİDEN DOĞAN “KUĞU”

Sizi ve yelkenci yönünüzü daha yakından tanıyalım.

1974 İzmir doğumluyum. Çocukluğum yaz boyunca Ege kıyılarında parmaklarım buruş buruş oluncaya kadar suda geçerdi. Yelken tutkum ise 2005 yılında önce eğitim alarak, sonra da yelken yarışlarına katılarak başladı. Her ne kadar geç başladığımı düşünsem de, yelkenli ile İzmir Körfezi’nde büyülendiğim andan itibaren her hafta sonunda, tatilde, transferde, yarışta kısacası her fırsatta kendimi denizde buldum.

Doğa insanı tedavi eder, deniz ise şekil verir, yumuşatır. Tam bir teslimiyet ve şükür hali. Bildiklerine ve bilmediklerine teslim olmak, beklentiyi bırakmak, sadece anda kalmak. Salt deneyimi keşfetmek ve büyük hediyeyi almak. Bundan sonrası yaşamın size verdiklerini kucaklamak, yepyeni sürprizler, hayatın anlam bulma hali benim için yelken…

Kadınlar takımı kurma fikri nasıl doğdu?

Kadınlar takımı fikri aslında hep vardı. Yelken sporu daha çok erkek egemen bir spor ve kadınlar için hava şartları ve dayanıklılık açısından daha zor olduğuna inanılıyor. Maalesef bu önyargı daha çok erkekler arasında hâkim. Halbuki denizde kadınların sezgilerine, çok yönlülüğüne, düzenine, organizasyon yeteneğine çok ihtiyaç var. Bunu keşfeden erkekler inanın bana denizde çok daha mutlu. Cygnus’un kadınlar ekibinin kuruluşu benim dümen tutma sevdamla başladı. Yıllardır eşim ile birlikte kendi teknemizde yarışıyoruz. Tabii bu maceraya 2010 yılında başüstü olarak başladım. Balon trimi, dümen ile yani eşim ile en didişilen görev olması sebebiyle hep güzel sahnelere ve başarılara vesile oldu. İlerleyen yıllar içinde gerek gezi gerekse yarış anlarında teknenin her yerinde görev aldım ve dümen aşkım yüzünden eşim ile yollarımızı ayırdık. Çocuğumuz (Cygnus) bende kaldı. Aslında birçok şey bir araya geldi. Genç EAYK projesi (üniversite öğrencilerinden oluşan), Urla’da Jimmy Key Universail Cup’da kadına şiddete dikkat çekmek için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) üniversitesi kızlar takımı, İstanbul Denizkızı Yelken Kupası yarışları derken hepsi şu anki oluşuma bir maya oldu.

ÖĞRENCİ AĞIRLIKLI

DENİZCİ EKİP

Ekibin eğitim sürecinden söz eder misiniz?

Ekibimizde ben kaptan olarak skipper’lık görevlerini yürütüyorum. Sidal Okta navigatör ve trimmer, Feyza Kayran balon trimi, Bilge Oğuz cenoa trim, Görkem Yalçıntan direk dibi, Sinem Ergun başüstü, Asude Şimşir cenoa trim, Gülperi Kıyak piyano ve Gökçe Küçük de ana yelken görevlerinde. Bu görev yerleri sabit olmakla beraber, amacımız takım olmak adına herkesin birbirinin yerini doldurmasını sağlamak. Bu açıdan farklı görev yerlerinde tecrübe edinmeyi de amaç edindik. Yarış sonunda podyuma çıkmaktan önce hedefimiz herkesin teknenin üzerindeki her konuda bilgi sahibi olması.

Takımdakilerin çoğu da üniversite öğrencisi bildiğimiz kadarıyla.

Evet. Her dönemde ve her trofede aramıza yeni üniversite öğrencilerinin katılabilmesi ihtimali de var. Bu arada çekirdek kadroda olan, yelkeni hayat biçimine çevirmiş ablaları her daim öğrencilerimize yardımcı oluyor. Takımımızdaki genç arkadaşlarımız İzmir’deki altı üniversitenin yelken topluluklarında eğitim almış ve EAYK kulübünün Genç EAYK oluşumunda bulunmuş yelkencilerdir.

Bugüne dek hangi yarışlara katıldınız?

Bu ekiple Eylül 2019 yılından beri yarışıyoruz. Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Arkas İzmir Körfez Yarışı, İzmir Güz Trofesi 2019, Çeşme Marina yarışları ve halen 2020 İzmir Kış Trofesi yarışlarında Çeşme’de yarışıyoruz.

Dereceleriniz de var…

İzmir Körfez’inde Arkas yarışında Belediye Başkanımız Tunç Soyer tarafından tek kadın takım olarak özel ödüle layık görüldük. İzmir Güz Trofesi 2019’da çabalarımız sonucu trofenin son yarışını birincilikle tamamladık. Trofenin genelinde de IRC A3 grubunu ikinci olarak bitirdik.

HER YAŞTAN KADINA DAVET

Cygnus’un takım ruhunu nasıl tanımlarsınız?

Genç ve dinamik, yelken ve deniz âşığı bir ekibiz. Üniversite öğrencilerimize hayran olmamak elde değil. Hepsi de kendi mesleklerinde çok yaratıcı projelere imza atan, sorumluluk alan, bir sırt çantası ile dünyayı dolaşan, doğaya ve insana saygısı olan gençler. Yelkenin bu ortak karakterleri bir araya getirdiğine inanıyorum.

Ekipte sadece kadın olmanın avantaj veya dezavantajları oluyor mu?

Amacımız sadece kadınlardan oluşan bir takım yaratmak değil. Dolayısıyla bunun avantaj veya dezavantajları olduğuna odaklanmıyoruz. Kadın yelkencileri de bu ortama davet etmek ve yarış takımlarında karma ekiplerin oluşmasına ilham olmak, kadınların gücüne ve yeteneklerine dikkat çekmek istiyoruz. Filoda rakiplerimiz tarafından da takdirle karşılanıyoruz. Bu da bize gurur veriyor.

Başarı mottonuz nedir?

Her yaş aralığında kadın yelkencileri aynı amaçla birleştirmek bizce başarının başlangıcı. Takım olduktan sonra başarının geleceğine inanıyoruz.

Son olarak, öne çıkan bir takım olarak hedeflerinizden de kısaca bahseder misiniz?

Başarı kimisi için bir kupa almak olabilir ama biz bu yola çıkarken öncelikle derece yapmayı değil, kendimizi geliştirmeyi, üniversite öğrencilerini, erkek egemen olan yelkencilikte kadınların da varlığına dikkat çekmeyi hedef aldık. Öğrenci arkadaşlarımız olduğu için uzun vadeli bir yarış takvimi oluşturmamız mümkün olmuyor. Her şeyi zaman gösterecek.☸