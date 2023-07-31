Bilgin’den sportif megayat

İstanbul merkezli Bilgin Yachts, yeni megayatı Bilgin 170’i duyurdu. Dış tasarımı Unique Yacht Design, iç tasarımı Hot Lab imzalı çelik alüminyum Bilgin 170, kız kardeşi Bilgin 164’ten daha büyük ve geleneksel pruva şekliyle ayrışıyor. Unique Yacht Design’ın kurucusu Emrecan Özgün, “Tasarım aşamasında ilk hedefimiz 50 metre modelleri optimize etmek ve daha sportif, daha maskülen bir görünüm kazandırmaktı” dedi. Bilgin 170’in öne çıkan özelliklerinden biri beach club’ı. 499 groston hacme sahip megayat, 12 konuk ve dokuz mürettebat ağırlayabiliyor. Bilgin 170’in ilk gövdesinin 2024 sonunda sahibine teslim edilmesi planlanırken, ikinci gövdenin de 2025’te suya indirilmesi bekleniyor. www.bilginyacht.com