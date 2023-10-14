Cannes’dan ödülle döndüler

Bu sene 22’nci defa düzenlenen World Yacht Trophies’in sonuçları 16 Eylül’de Cannes’da yapılan gala yemeği ve törende açıklandı. 69 finalist arasından 30 kazanan, trofelerine Cannes Yachting Festival’in sonunda kavuştu.

Yachts France, Yachts Italia ve Yachts Europe dergilerinin yayıncısı SG Publications tarafından gerçekleştirilen ve sektörün en saygın uluslararası ödülleri arasında yer alan World Yachts Trophies’in 16 Eylül’de düzenlenen gecesine 700’ün üstünde konuk katıldı. En iddialı küresel oyuncuların başarıları bir kez daha ödüllendirildi.

“EN ETKİLİ TROFE” SIRENA YACHTS’A GİTTİ

Türk Sirena Yachts, Sirena 48 ile “En Etkili Trofe”yi alarak gecenin en konuşulan kazananlarından biriydi. Merakla beklenen ilk gövdesi Cannes Yachting Festival’da suya indirilen Sirena 48, çeşitli yerleşim seçenekleriyle sunulan esnek bir motoryat.

25 yıllık geçmişe sahip İngiliz Pearl Yachts’ın iki master kabinli Pearl 72’si ise 19-24m kategorisinde “En İyi İç Tasarım” ödülüne layık bulundu. Açık yerleşimli salonu ile dikkat çeken motoryatın iç tasarımı Kelly Hoppen CBE imzasını taşıyor.

“İNOVATİF” A96

Yılın en ilgi çeken modellerinden Arcadia Yachts üretimi A96 da geceyi mutlu kapatan markalar arasında yer alarak 80-90 feet tekneler kategorisinde “İnovasyon Trofesi”ni kucakladı. 29,34 metre uzunluğundaki A96, yaklaşık 400 metrekarelik yaşam alanına sahip. Cannes Yachting Festival’da altı gün boyunca en çok ziyaret edilen yatlardan biri olan A96’nın iki gövdesi fuarda satıldı.

Sunseeker’ın Superhawk 55’i 45-64 feet kategorisinde “En İyi Dış Tasarım”; Ocean 182 modeli ise 80-98 feet kategorisinde “En İyi Yerleşim” ödüllerini aldı. Polonyalı Conrad Tersanesi’nin amiral gemisi olan süperyat C144s ACE de 30-50 m yatlar arasında “En İyi Yerleşim” ödülünü kazanan oldu. Baglietto T52, Majesty 111, Prestige F4 ve Prestige M8 de geceden trofeyle ayrılan yatlar arasında yerlerini aldılar.

FERRETTI GROUP’A ÖDÜL YAĞMURU

Ferretti Group çatısı altındaki markalar geceden beş ödülle ayrıldı. Ferretti Yachts INFYNITO 90, 24-30m kategorisinde “İnovasyon”; Ferretti Yachts 580, 13-19m kategorisinde “En İyi Yerleşim”; Riva 82’ Diva, 24-30m kategorisinde “En iyi Dış Tasarım”; Pershing GTX116, 30-50m kategorisinde “İnovasyon” ve wallywhy150 “En Avangart Yat” trofesini aldı.

Benetti imzalı FB606 Alunya – B.Now 50M Oasis Deck, “Semi custom” kategorisinin birincisi oldu. Markanın B.Now ailesinin 50 metrelik ikinci modeli olan motoryat; hidrolik yüzme platformu ve 90 metrekarelik beach club’ıyla öne çıkıyor. www.yachtsfrance.eu