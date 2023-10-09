Premium gezgin Galeon 560 Fly

Dünya prömiyeri geçen Şubat ayında Miami International Boat Show’da gerçekleştirilen 560 Fly’nin modern karakteri, gövde ve salonundaki büyük camlarla vurgulanıyor. Kesintisiz manzaralar sunan tekne, stil bütünlüğüyle de dikkat çekiyor.

Avrupa’nın önde gelen lüks motoryat üreticilerinden Galeon Yachts, Polonya’da 35 bin metrekarelik üretim tesisine ve 1400’ün üzerinde çalışana sahip. 1982’de kurulan ve ISO 9000 ve CE sertifikalı tekneler üreten Galeon’un ürün gamı 30 – 78 feet aralığında. Marka tasarımlarda ise gücünü Tony Castro Design Studio ve Tony Curtò Design ile birleştiriyor.

AÇILIR KAPANIR BALKON SEÇENEKLERİ

Galeon Yachts’ın 560 Fly’ı, konaklamayı lüks kılan donanımlarıyla premium seviye bir gezgin. Sürüş kabiliyeti ve iç hacim dengesinin başarıyla sağlandığı tekne, 640 ve 650 Fly modellerinin arasında bulunuyor. Dördüncü nesil Galeon olan teknede Tony Castro Yacht Design’ın imzası var. 17,82 metre boyunda, 6,82 metre genişliğindeki tekne “beach mode” özelliğiyle ilgi çekiyor. Aile ve arkadaşlarla keyifli zamanlar vadeden 560 Fly, sancak ve iskele taraflarında açılır kapanır balkonlarla talep edilebilir. Dünya prömiyeri geçen Şubat ayında Miami International Boat Show’da gerçekleştirilen 560 Fly’a gövde ve salonundaki büyük camlarla modern bir karakter kazandırılmış. Kesintisiz manzaralar sunan 560 Fly, stil bütünlüğüyle de dikkat çekiyor.