DAS 3917’de sezon hızlı başladı

Erciyes dağının müthiş atmosferinde 2024 kış sezonu için kapılarını yeniden açan DAS 3917’yi, otelin kurucusu Deniz Şahin’den dinledik.

DAS 3917, 2024 kış sezonu için yeniden kapılarını açtı, bu sezon misafirleriniz için ne gibi sürpriz ve yenilikleriniz var?

2024 kış sezonu için çok güzel başladı. Bu sezon 4. sezonumuz, her sene olduğu gibi bu sene de hizmet kalitemizi ve misafir deneyimlerini artırmak adına yeniliklerimiz ve sürpriz etkinliklerimiz; spor, gastronomi ve sanat ile ilgili heyecan verici girişimlerimiz var. Bu sezona DAS WINTERMANIA ile eğlencenin doruklara ulaştığı üç günlük festival tadında bir parti ile merhaba dedik, hemen ardından da DAS NEW YEAR WEEKEND’de muhteşem bir hafta sonu ile yeni yıla unutulmaz bir başlangıç yaptık. Mart ayında ise İstanbul’un en popüler gece kulübü KLEIN’ı en sevilen DJ’leri ile ağırlayacağız. Yeni iki konseptimiz olan Meyhane Weekend’ler ve Şubat ayında DAS Live çatısı altında Simge Eğrilmez, Özlem Başar ve sürpriz isimlerin canlı performansları olacak. Ayrıca bu sezon Muse Contemporary ile olan iş birliğimiz doğrultusunda ‘’Sense Of Snow’’ sergisini 25 Aralık- 30 Mart arasında DAS 3917’de ağırlayacağız.

DAS 3917, geçtiğimiz yıllarda adından oldukça fazla söz ettirdi. Bu sene de iddianızı koruyor musunuz ve konaklayan misafirlere nasıl bir deneyim vadediyorsunuz?

Bizim konseptimiz, bizi diğer kayak otellerinden ayıran en büyük özelliğimiz de aslında. Misafirlerimize sadece kayak tatili değil; konforun, eğlencenin, sanatın, gastronominin ve sporun eşsiz uyumuyla muhteşem bir ‘’Lifestyle’’ kayak tatili deneyimi sunuyoruz. Bu konuda her sezon olduğu gibi bu sezon da iddialıyız. Birbirinden eğlenceli etkinliklerimiz, sanat koleksiyonumuz, zengin yemek ve kokteyl menümüzle bir bütün olan tatil deneyimi misafirlerimiz için unutulmaz olacak.

DAS 3917’de Spa & Wellness merkeziniz de mevcut, kayak yapmaya gelen misafirler yorgunluklarını burada atıyor. Spa & Wellness hizmetinizin detaylarını anlatabilir misiniz?

750 m2’lik geniş ve ferah Spa & Wellness merkezimiz, misafirlerimizin deneyimini bir üst seviyeye taşıyan harika bir rahatlama alanı. İçerisinde Türk Hamamı, sauna, kapalı yüzme havuzu, masaj ve spor salonu bir arada bulunuyor. Günün yorgunluğunu atmak isteyen ya da güne zinde başlamak isteyen misafirlerimiz için harika bir kompleks burası. Tabii ki SPA & Wellness merkezimizdeki tüm ekibimiz alanlarında uzman kişilerden oluşuyor. Her detayın özenle düşünüldüğü ve misafirlerin konforu için tasarlandığı alanda, üst düzey hizmet sunarak misafirlerimizin memnuniyetle ve rahatlamış olarak SPA & Wellness merkezimizden ayrılması bizim önceliğimiz.

Bu sezon DAS 3917 misafirlerini bekleyen birbirinden eğlenceli partilerden ve etkinliklerden biraz bahsedebilir misiniz?

Biz her sezon, eğlencenin doruklarda yaşandığı partiler gerçekleştiriyoruz. Bu sezonun açılışını Lehar, Avangart Tabldot ve Drumstone gibi isimlerin sahne aldığı, workshopların gerçekleştiği, 3 günlük festival tadında geçen ‘’DAS WINTERMANIA’’ etkinliği ile yaptık. Hemen arkasından yılbaşında ‘’DAS NEW YEAR WEEKEND’’ ile canlı müzik, caz dinletileri, ‘’Comedy Club’’, workshoplar gibi birbirinden eğlenceli ve farklı etkinliklerin olduğu bir hafta sonu ile 2024’e merhaba dedik. Mart ayında İstanbul’un ünlü gece kulübü KLEIN’ı misafir edeceğiz. DAS Live’da Simge Eğrilmez, Özlem Başar ve sürpriz sanatçılar Şubat ayı boyunca sahne alacak. Yeni konsept çalışmamız ‘’Meyhane Weekend’’ gibi etkinlikler ile sezon boyunca misafirlerimize unutulmaz deneyimler yaşatacağız.

Kayak ile ilgili tüm detayların yanı sıra; gastronomi, eğlence ve sanat alanlarında da oldukça iddialısınız, yani DAS 3917 yalnızca bir kayak oteli diyemeyiz. Ama merak ettiğimiz asıl soru bir kayak oteline sanatı getirme fikri nasıl ortaya çıktı?

Evet, amacımız zaten sıradanlıktan olabildiğince uzaklaşarak misafirlerimize farklı deneyimler sunmak ve onlarda unutulmaz anılar bırakmak. DAS 3917’nin kısa sürede bu kadar popüler olmasını da bu vizyonumuza ve iddiamıza borçluyuz. Spor, eğlence, konfor ve gastronomi ile birlikte misafirlerimizin, hayatın her alanından keyif alabilecekleri bir ortam sunmak istedik ve sanat da bunun olmazsa olmaz bir parçasıydı. Bu sebeple de her alanda farkını ortaya koyan DAS 3917’nin sanatla bütünleşmesinin elzem olduğunu düşünerek sanat alanındaki iş birliklerimizi geliştirmek ve güçlendirmek için adımlar attık.

Bu sezon DAS 3917’de yer alacak sanat faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?

2024 sezonunda 25 Aralık – 30 Mart arası Muse Contemporary ile iş birliğimiz sonucu harika bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. ‘’Sense Of Snow’’ Alea Pınar Du Pre, Alex Petunin, Artem Martis, Canan Savaş, Kübra Doğu, Laurence Jenk, Lithian Ricci, Paolo Campagnolo, Rahşan Düren, Sezin Aksoy, Sinan Polvan, Süha Derbent ve Yasemin Vardarlılar gibi sanatçıların eserlerinden oluşan, karla sanatın buluştuğu kaçırılmayacak bir sergi. Erciyes dağının müthiş atmosferinde ilham kaynağımız elbette kar olacaktı, DAS 3917 ile ‘’Sense Of Snow’’ birbiriyle çok güzel bir uyum yakaladı. Sanat severlerin de Chalet’lerimizde, lobide ve DAS Apres’te yer alan eserleri mutlaka ziyaret etmesini tavsiye ederim.

‘’Sense Of Snow’’ ilhamını nereden alıyor ve sanatseverlere nasıl bir hikâye sunuyor?

‘’Sense Of Snow’’ ilhamını karın eşsiz ahenginden ve doğanın sezgisel uyumundan alıyor. Bu sergi ile DAS 3917’de kış mevsiminin sihirli dokunuşu, sanatı ve doğayı bir araya getiriyoruz. Doğanın büyüleyici güzelliğini ve sanatın ilham verici gücünü bir araya getirerek ruhu besleyen bir sergi olan ‘’Sense Of Snow’’, karın inceliği ve sanatın derinliğiyle misafirlerimize sunduğumuz unutulmaz kış tatili deneyiminin önemli unsurlarından biri olacak.

Bu sene kayak tutkunları için nasıl bir sezon bekliyorsunuz? Erciyes’te bol karlı bir sezon olacak mı?

Bu sezon geç başladı ama beklentimiz olumlu yönde. Mevsimlerin kayması sezonun geç başlamasına sebep oldu ancak yağış olarak beklentilerimiz yüksek ve sezonun uzaması da söz konusu olabilir. Geçen senelerde olduğu gibi yine bolca kar bekliyoruz. Kışın sert geçeceği de öngörüler arasında.

Bu sezon misafirlerinize nasıl bir gastronomik deneyim yaşatmayı hedefliyorsunuz? Menünüzdeki değişimler nelerdir, yeni eklenen ya da değişime uğrayan reçeteleriniz var mı?

Bu sezon hali hazırda çok beğenilen menümüzü genişlettik. Gastronomi de bizim oldukça iddialı olduğumuz bir alan zaten. Genel olarak Türk mutfağına modern yorumlar katsak da dünya mutfağının çeşitli yemeklerine kendi dokunuşlarımızı kattığımız tabaklarımız da var. Fıstıklı Dev Ravioli, Koruk Soslu Balık, Kuzu Şaşlık deneyenlerin unutamayacağı lezzetlerden birkaçı; Kavurmalı Beğendili Pizza ve Trüflü Kuzu Gerdan Pide ise fırının yeni gözdeleri. Bu sezon çok sevilen DAS Snacks menüsüne eklediğimiz Dinamit Karides Burger ve Fıstık Ezmeli Tavuk Sando’nun ise misafirlerin favorisi olacağına inanıyoruz. Kokteyl menümüze ise Figaro isimli yeni bir imza kokteyl ekledik. İncirli ve acılı bu kokteyl bizim ekip olarak yaratıp çok sevdiğimiz bir kokteyldi, neden menüye koymayalım dedik. Bu kış, acısıyla içenleri ısıtırken damakta da incir tadıyla muhteşem bir lezzet bırakacak Figaro. Tahin, pekmez ve kavrulmuş susamla yaptığımız Tahini ve Yuzu Margarita da favoriler arasına girecek. Menüye yeni eklenen ananas çaylı hazırladığımız P.A.S Shot adını paslamaktan alırken çikolata çaylı tekila Chocolita Shot da misafirlerin eğlenceli dakikalarına eşlik edecek. Zengin yemek ve alkol menümüzle bu kış gastronomi alanında da fark yaratıyoruz.

Sürdürülebilirlik ve sağlıklı yaşam tarzı konseptleri oldukça popüler. Siz yerel üreticilerden, mevsiminde yetişen malzemeler kullanıyor musunuz?

Sürdürülebilirlik bizim için oldukça önemli bir konu. DAS 3917’de çevreye duyarlı girişimlerimiz mevcut. Plastik kullanımını azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve mutfaktaki atıklarımızı azaltmak gibi girişimlerimiz var. Yemeklerimizde ise sağlık ve lezzet açısından güvendiğimiz yerel üreticilerden mevsiminde ürünler temin etmek bizim önceliğimiz.

Sağlık yaşam stiline sahip veya vegan, vejetaryen, glutensiz beslenen vb. farklı beslenme tarzlarına sahip misafirler için menünüzde alternatif seçenekler mevcut mu?

Kayseri gibi gastronomi için çok değerli bir şehirde konumlanmanın avantajları yine burada da ortaya çıkıyor. Genç ve dinamik bir otel olduğumuz için de farklılıklara ve yükselen trendlere hâkim olup hızlıca uyum sağlayabiliyoruz. Mümkün olduğunca her misafirimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak bizim için oldukça önemli bir misyon. Tüm misafirlerimiz, DAS 3917’de kendilerini rahat hissetsin diye çok emek veriyoruz. Menümüzün DAS FİT kısmına yenilikçi ve sağlıklı tabaklar ekleyerek menümüzü genişlettik; böylece sağlıklı ve fit ürünlerimizle özel beslenme programı olan misafirlerimize birçok alternatif sunuyoruz. Ayrıca salata menümüze de eklemeler yaptık. Böylece hem sağlığına ve formuna dikkat eden misafirlerimize, hem de vegan ya da vejetaryen beslenmek isteyen misafirlerimize olabildiğince yenilikçi ve geniş bir menü sunarak onları da memnun etmek istiyoruz. Kayak oteli konseptimizde sağlık ve formda kalmak en önemli konularımızdan bir tanesi. Misafirlerimiz Pırasa Konfit, Kereviz Konfit, Asya Soslu Wrap, Karnabahar Steak, gibi hem vegan hem de fit tabaklarımızı çok beğenecekler. Hem vejetaryen / vegan beslenenler hem de fit beslenen misafirlerimize birçok lezzetli alternatif sunmaya çalışıyoruz.

Odalarınızda misafirlerinizin konforunu en üst seviyeye çıkarmak için ne gibi kolaylıklar ve hizmetler mevcut?

Odalar ve Chalet’ler bizim DAS 3917’yi kurarken her detayını özenle düşünerek oluşturduğumuz özel alanlar. Çünkü bir tatilin en önemli kısmı aslında konfor. Rahatsız bir yatak veya konforsuz bir oda tatilinizi mahvedebilir. Bunun olmasını asla istemeyiz. Biz de odalarımızda ve Chalet’lerimizde her detayı incelikle düşünüp olası ihtiyaçlara göre dizayn ettik. Özellikle Chalet’ler bizim imzamız. Her bir Chalet’de 2 yatak odası, 2 banyo ve salon alanımızda yer alan açılan koltuğumuzla birlikte toplam 82 m2’lik geniş bir yaşam alanı mevcut. Asma katlı ve şömineli Chalet’lerde 6 kişiye kadar konaklama imkânı bulunuyor. Eşsiz dağ veya göl manzaralı balkonları bulunan ve bu sezon otelimizde ağırladığımız ‘’Sense Of Snow’’ sergimizden çok özel eserlerle süslenen Chalet’lerde misafirlerimizi eşsiz bir deneyim bekliyor. Chalet’lerden etkinlik alanına inen direkt bir asansör var ve yalnızca Chalet anahtarı ile çalışıyor, başka kimse Chalet katına çıkamıyor. Chalet’lere özel 24 saat butler servisimiz de mevcut, istediğiniz zaman sipariş verebiliyorsunuz.

Misafirlerinizin memnuniyetini artırmak için otelle ilgili geri dönüşlerini nasıl takip ediyorsunuz? Kendinizi sürekli geliştirmek adına neler yapıyorsunuz?

Misafirlerimizin mutlulukları en hızlı şekilde sosyal medyaya yansıyor. Sosyal medyayı da çok aktif kullanan bir oteliz, paylaşımları ve yorumları inceleyip dikkate alıyoruz. Sağ olsun misafirlerimiz de memnuniyetlerini oldukça güzel bir şekilde hem de canlı canlı ayrılırken bizlere teşekkür ederek hem de sosyal medya mecralarında, yorumlarda bize gösteriyorlar. Yine misafirlerin yorumları doğrultusunda eksik bir konu olduğunda ise nasıl düzeltebiliriz diye hızlıca aksiyon alıyoruz. Misafirlerimizin mutlu deneyimlerle DAS 3917’den ayrılması bizim için en önemli konu.

DAS 3917 için gelecek planlarınız ve büyüme hedefleriniz nelerdir? Önümüzdeki yıllarda misafirleriniz için nasıl unutulmaz deneyim hedefleriniz var?

Hedeflerimiz her zaman var, başarının ilk adımı hedef koymaktır. Biz de hedeflerimizi tek tek gerçekleştirip yeni hedefler belirleyen bir ekibiz. Bu sene ve önümüzdeki yıllar için hedeflerimizi şimdiden belirledik. Öncelikle bu seneki hedefimiz, özellikle Apres tarafında yaptığımız yeniliklerle misafirlerimize kayak ve eğlence deneyimini Chalet konseptlerimizle beraber en üst seviyede yaşatabilmek. Ayrıca kendi yaratacağımız orijinal konseptlerimizi de daha yenilikçi ve daha geliştirerek misafir deneyimini en üste çekmek istiyoruz. Ama her zaman en önemli hedefimiz misafir memnuniyetini en üst seviyede tutabilmektir. Misafir memnuniyet oranı hedefimiz ise %95’in altına kesinlikle inmemek. Bu kapsamda da doluluk oranımızı sezon boyunca %80 bandında tutmayı hedefliyoruz. Ayrıca otel dışında; genişleyen kapalı alanımız, yeni açılan Starbucks binamız ve Apres alanımızda yapacağımız etkinliklerle Erciyes Kayak Merkezi’nin en önemli eğlence ve buluşma noktası olmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllar için ise Apres alanımızdaki Chalet’lerin bulunduğu binamızı, yanımızda bulunan teras alanına doğru büyüterek 20-25 odalık, kendi içinde spa alanı olan, direkt ski in / ski out bir otele çevirmek istiyoruz. Ayrıca Apres alanına ufak yeni sürpriz konseptlerimizi de eklemek istiyoruz. DAS Apres’nin kendi içinde büyük bir eğlence ve etkinlik noktası olması ana hedeflerimizden biri.

Otelcilik sektörüne atılmak isteyen yeni girişimcilere verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir?

Otelcilik çok zor ama çok da eğlenceli, insanı içine alan bir sektör. Özellikle genç girişimcileri biraz ürkütebilir ama azim, sıkı çalışma ve en önemlisi profesyonel bir ekiple harika yürütülebilecek bir iş. Turizm sektörünün ve özellikle kayak sektörünün ülkemizde gelişmesi ve rekabetin artmasını çok isterim. Rekabet bizi daha iyi olmaya sürükler. Umarım sektörde gençleri daha sık görme fırsatı yakalarız. Bana kalırsa sektör olarak yapmamız gereken en önemli konu, daha yenilikçi ve orijinal fikirlerle misafirlere yaşatılacak deneyimi daha özel bir hale getirmek. Artık dünyada otelcilik anlayışı sadece konaklamadan çıkıp toplu bir deneyim yaratma halini aldı. Bu açıdan klasikleşmiş otel algısından çıkıp her zaman daha yenilikçi ve özel deneyimler yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu şekilde otelciliği ve turizmi hem bölgemizde hem de ülkemizde geliştirebileceğimiz kanısındayım.