Şubat 2024

3-4 ŞUBAT

SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ II. AYAK

Yedi ayaktan oluşan trofe, Milta Bodrum Marina iş birliği ile düzenleniyor. Üçüncü ayak ise 24-25 Şubat’ta… www.bayk.org

10-11 ŞUBAT

MIYC KIŞ TROFESİ II. AYAK

Marmaris Yat Kulübü’nün organize ettiği beş ayaklı trofe, Nisan ayında sona erecek. www.miyc.org

14-18 ŞUBAT

MIAMI INTERNATIONAL BOAT SHOW

Fuarın kara kısmı Miami Beach Convention Center ve Pride Park’ta, sudaki kısmı ise Herald Plaza, Venetian Marina, Museum Park Marina ve Yacht Haven Grande Miami’de düzenlenecek. www.miamiboatshow.com

17-18 ŞUBAT

EAYK KIŞ TROFESİ II. AYAK

Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK)’nün düzenlediği Kış Trofesi, Çeşme Marina ev sahipliğinde gerçekleşiyor. www.eayk.org

17-18 ŞUBAT

TIRHANDİL CUP OKTAY TÜFEK TROFESİ IV. AYAK

Bodrum’ın simgelerinden tırhandilleri yaşatan, Era Yelken Kulübü tarafından organize edilen yarışın son iki ayağı gelecek ay yapılacak. www.tirhandilcup.com

17-24 ŞUBAT

BOSPHORUS BOAT SHOW KARA FUARI

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından, ED Fuarcılık iş birliğiyle Yeşilköy İFM İstanbul Fuar Merkezi’nin sekiz salonunda yapılacak olan fuarda 500’ün üstünde tekne sergilenecek. kara.bosphorusboatshow.com

24-25 ŞUBAT

GÖCEK KIŞ TROFESİ II. AYAK

Rotaları henüz açıklanmayan kış trofesinin ikinci ayağına başvurular devam ediyor. www.gocekyachtclub.org