10 günde Türkiye turu: Fenerbahçe Doğuş Yelken’den yeni Türkiye Rekoru

Doğuş Grubu’nun desteğiyle yelken açan Fenerbahçe Yelken sporcuları, heyecan verici Türkiye turunu 10 gün 2 saat 47 dakikada tamamlayarak yeni bir rekor kırdı. Bu rekor denemesi sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında atılan adımların spor dünyasındaki önemini ve etkisini vurgulama hususunda da öncülük ediyor.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcularından dört Olimpiyat tecrübesi bulunan sporcu Ateş Çınar ile Fenerbahçe Doğuş Yelken Okul Müdürü Barış Koncagül, Evren Koncagül ve Doğukan Kandemir, Doğuş Grubu’nun desteğiyle çıktıkları Türkiye turunda 10 gün 2 saat 47 dakika süren zorlu bir yolculuk sonunda yeni bir Türkiye rekoruna imza attılar.

“KANATLARIMIZ RÜZGÂR, YOLUMUZ DENİZ”

Artvin Hopa’da başlayan ve Türkiye’nin dört bir yanını kapsayan bu tarihi yolculuk; Sinop, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Marmaris Knidos Feneri ve Kıbrıs Zafer Kayalıkları gibi önemli noktalardan geçerek İskenderun’daki balıkçı barınağında sona erdi. “Cesaretimiz Doğuştan: Kanatlarımız Rüzgâr, Yolumuz Deniz” sloganıyla gerçekleştirilen bu rekor turu genç sporculara Olimpiyatlara alternatif yeni hedefler sunması açısından da önemli bir örnek teşkil ediyor.

TÜRKİYE’DE İLK KARBON AYAK İZİ ÖLÇÜMÜ

1500 mil uzunluğundaki yolculuk, Türkiye’de bir ilk olan karbon ayak izi ölçümü ile sadece bir rekor denemesi olmanın ötesine geçti. Doğuş Grubu’nun çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek için yaptığı çalışmaların göstergesi olan bu tarihi rekor, yelkenciliği çevre dostu bir spor olarak teşvik etmeye yönelik önemli bir deneme niteliği taşıyor.

Rekor denemesi Audi, D-One Connected, Under Armour, d.ream, Vdf Sigorta, Galataport İstanbul, Antur, Radyo Voyage, NTV ve PuhuTV gibi Doğuş Grubu markalarının desteğiyle gerçekleşti. Bu girişim, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında atılan adımların spor dünyasındaki önemini ve etkisini vurgulamakta öncü bir rol üstleniyor.

“ŞİMDİ HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR”

Ekipte yer alan deneyimli yelkenci Ateş Çınar, “Bu zorlu turda gençlere yeni hedefler göstermek ve onları cesaretlendirmek amacındaydık. Elde ettiğimiz başarıdan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Şimdi hedefimiz Olimpiyatlar” dedi. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere ise konuyla ilgili olarak, “Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularının bu rekoru kırması, bizim için büyük bir gurur ve sevinç kaynağı oldu. Genç sporculara ve Türkiye’nin yelkencilik alanındaki geleceğine yönelik atılan bu adım, ülkenin spor alanındaki başarısını ve grubumuzun doğaya olan saygısını ulusal ve uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde temsil ediyor” açıklamasında bulundu.☸

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