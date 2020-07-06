Elektrikli katamaranlara ilgi arttı

Avusturyalı Silent Yachts, geçen ay dört yeni sipariş aldığını açıkladı. Tersanenin şimdilerde ürettiği sekiz adet solar-elektrik katamaran mevcut. Bunlardan biri Silent 55, dördü Silent 60, üçüncüsü de de markanın amiral gemisi olan 24 metrelik Silent 80. Firmanın kurucusu ve CEO’su Michael Köhler, krizin ortasında böyle satış yapabilmelerini şu sözlerle açıklıyor: “İnsanlar ekolojik sistemin kırılganlığını iyice anladı. Fosil yakıtlara büyük bir bağımlılık var ama bir süre sonra bulunamayacak. Biz buna çözüm üretiyor, solar enerjiyi yalnız tahrik sistemi değil teknedeki her şey için kullanılabilir kılıyoruz.” En çok satılan modeli Silent 60 olan markanın 55, 60, 80 ve 80 Tri-Deck olmak üzere dört modeli mevcut. www.silent-yachts.com