Alize Kurumsal e-Yelken Trofesi

Alize Yatçılık, sosyal izolasyon döneminde dijital dünyanın sunduğu imkânları değerlendirenler arasına girdi. Geçen mayıs ve haziranda, çalıştığı firmaların sponsorlukları ve takımlarıyla düzenlediği “Kurumsal e-Yelken Trofesi” Türkiye’de bireyler yerine takımların yarıştığı ilk online yat mücadelesi oldu. Yacht Türkiye’nin de destek verdiği trofe, en çok ödülün dağıtıldığı organizasyona dönüşmesiyle de dikkat çekti.

Yetişkinlere yelken eğitimi veren ve devamında yarış veya keyif amaçlı yelken yapmalarını sağlayan bir okul Alize Yatçılık. 2000 yılında kurulan ve 20 yılda 10 binin üzerinde kişiye yelken eğitimi veren firmanın bugün 10 teknelik filosu var. Kurucusu Sinan Sümer ile bir araya geldik.

“BÜYÜK VE GÜZEL BİR AİLEYİZ”

Firmalarla aranızdaki ilişki nasıl gelişti?

Birlikte çalıştığımız şirketlerin ve üniversitelerin çoğuyla uzun süredir beraberiz. Bugüne dek 50’nin üzerinde kurumsal yarış takımı projesini hayata geçirdik. Yelken, takım ruhunun en fazla ortaya çıktığı sporlardan biri. Diğer ana akım sporlara kıyasla, yıldız oyuncuların sürüklediği bir ortamdan ziyade tam bir paylaşma ortamı sağlıyor. Dolayısıyla kurumsal firmaların hem takım olgusunu çalışanlarına aktarmaları hem tekne üzerindeki görsellerle kendilerini göstermeleri açısından yelkene yönelmelerini destekliyoruz.

Kurumsal e-Yelken Trofesi’nden bahseder misiniz?

Eve kapanınca eğitimleri dijitale taşıdık ve yarış takımlarımızla online workshop’lar yaptık ama hiçbir şey yarış heyecanının yerini tutmadı. Biz de yarış takımlarımızın katılacağı bir e-Yelken Trofesi düzenlemeye karar verdik. Ekibimizden Emre, Kubilay ve Ekin ciddi emek gerektiren altyapıyı tamamlamak için gönüllü oldular. Sosyal medya ajansımız Marque up da teknik tarafta büyük destek sağladı. Tüm takım üyelerimize yarışın yapılacağı Virtual Regata platformunu tanıtan online eğitim verdik. Deneme yarışından sonra sekiz takımdan 65 kişiyle üç haftalık mayıs trofemizi düzenledik. Birlikte çalıştığımız Olimpic Sails, Columbia ve Anadolu Efes, yarışlara sponsor olup dereceye giren takımlara çok güzel ödüller verince, organizasyon daha da zevkli hale geldi.

Geçen ay takım sayısı iki katına çıkmıştı…

Haziran sponsorlarımızdan biri birlikte çalıştığımız Eti, bir destekçimiz de Level Dergisi’nden Kürşat Zaman’ın dümenciliğindeki Yacht Türkiye oldu. Üç haftalık maratonda 16 takım, 100 kişi yarıştı. Denize çıkamadığımız sürede birlikte çalıştığımız kişi ve kurumlarla tamamen gönüllü bir inisiyatif altında birbirimize hep destek olduk. Herkes elinde ne varsa masaya koydu. Evdeyken canlı yayınlar yaptık, bilgimizi aktarmayı sürdürmek istedik. Bu paylaşım esnasında bir kez daha hissettik ki, gerçekten büyük ve güzel bir aileyiz. Üstelik yakaladığımız enerji sayesinde yeni kişi ve kurumları da kucakladık. Alize için pandeminin özeti böyle…

E-YARIŞ ARTIK BİR PARÇAMIZ

Dijital yarışların yarışçılara katkıları neler oldu?

Öncelikle evden çıkamazken tutunacak bir şey olsun, birbirimizden kopmayalım, biraz eğlenelim istedik. Bizim takımlarımızdaki kurumsal çalışanların çoğunluğu yelkene 30’lu, 40’lı yaşlarda başlayanlar. İyi birer ekip üyesi olarak yetişiyorlar ama yarışırken zaman zaman büyük resmi görmekte zorlanabiliyorlar. İşte e-Yelken yarışlarında tüm ekip üyeleri kendi teknelerinin dümenine geçti ve yarış stratejileri, kuralları ve start dinamikleri ile ilgili müthiş bir gelişim gösterdiler. Tekrar denizdeki antrenmanlara döndüğümüzde şunu gördük: Artık sadece emir komuta ile ilerleyen takımlardan ziyade daha organik bir yapıya dönüşmeye başladılar. Bu hepimiz için büyük bir kazanç.

Online yat yarışları simülasyona dayalı eğitim şeklinde düşünülebilir mi? Pandemi bittiğinde de bir parçanız olarak kalabilir mi?

Kesinlikle. Bu uygulama temel yelken eğitiminden ziyade yarış takımlarımızdaki ekip üyelerimiz için müthiş bir eğitim aracı. Pandemi bittiğinde de özellikle kış döneminde yarış takımlarımızı sezona hazırlamak amaçlı mutlaka yararlanacağımız bir yöntem, bir parçamız olacak… ☸