Flamenko Atölyesi Güney İspanya’ya davet ediyor

Kadıköy Belediyesi Flamenko Atölyesi 5 Haziran’da CKM’de “Sene Sonu Gösterisi”ni sergilemeye hazırlanıyor. Manuel de Falla ve Lorca gibi bestecilerin önemli İspanyol klasiklerinin ve Endülüs’ün farklı bölgelerine ait dansların sahneleneceği bu gösteri; sizleri Güney İspanya’da hüznün, neşenin, aşkın dansı flamenko ile dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Kadıköy Belediyesi Flamenko Atölyesi, flamenko dansçısı ve eğitmen Suna Akar Çapan önderliğinde, 2021’den beri Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat’ta çalışmalarına devam ediyor. Atölye; Flamenko dansı ve kültürünü ücretsiz derslerle tanıtmayı ve katılımcılara bu eşsiz sanatta yetkinlik kazandırmayı amaçlıyor. Atölye daha önce 29 Nisan 2023’te Dünya Dans Günü gösterisi, 17 Haziran 2023’te Deprem Bölgesi yararına “El Duende!”, 29 Nisan 2024’te Dünya Dans Günü Viva Flamenco! gösterisi sergilemişti.

“Viva Flamenco!”

Tarih: 5 Haziran

Saat: 20.00

Yer: CKM Büyük Salon

Soprano: Ceren Arslan

Piyano: Deniz Bayhan

Sahneye koyan: Suna Akar Çapan

Kostüm tasarımı: Saliha Oçmak