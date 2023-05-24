Lüks mutfak aletleri markası Gaggenau, “Tasarım ve Gastronomi Buluşmaları”nda bu kez Michelin Yıldızlı Şef Pınar Taşdemir’i ağırladı. Marka elçisi Şef Ali Ronay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette Pınar Taşdemir’e pasta şefi Bengi Kurtcebe ve akademisyen Ferhan Kızıltepe eşlik etti. Mutfağı ve birlikte vakit geçirmeyi bir öncelik olarak gören lüks mutfak aletleri markası Gaggenau, tasarım ve gastronomi dünyasının bu tutku dolu isimlerini yakın dostları ile Gaggenau Showroom’da özel bir yemekte ağırlamaya devam ediyor. Şef Ali Ronay’ın Gaggenau cihazları ile oluşturduğu özel menü eşliğinde, gecenin başrolünde “mutfak kültürü ve sanatı” vardı. Konuklar, Ronay’ın Gaggenau cihazları ile hazırladığı lezzet dolu menüsü eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. www.gaggenau.com

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