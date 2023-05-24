Denizci cerrah Talat Kırış’tan ikinci kitap

Cerrahlığı kadar yazarlığı ve denizciliği ile de tanınan Talat Kırış’ın ikinci kitabı “Uzak Deniz Küçük Yağmur” geçen ay yayımlandı. Kırış, bu defa öyküleriyle okurun karşısına çıktı.

Talat Kırış’ın anı-biyografi olarak kaleme aldığı “Beyne Giden Yol-Bir Beyin Cerrahının Anıları” 2021’de Doğan Kitap etiketiyle basılmış, kitap kısa sürede tekrar baskı yapmıştı. TEDx gibi sosyal platformlarda yaptığı konuşmalarla dikkat çeken, dört yıldır T24’teki köşe yazılarıyla da tanınan Kırış’ın tutkulu bir amatör denizci olduğunu, yelkenli teknesi Seyyale ile seyirlerini anlattığı yazılarını Yacht Türkiye okurları hatırlayacaktır. Ancak görünen o ki, okurun ünlü cerrah hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını ikinci kitabı “Uzak Deniz Küçük Yağmur” sağlayacak.

SAİT FAİK’LE BÜYÜMEK

Talat Kırış, edebi eseri olan bu öykü kitabında ayrıntılı bir önsöz de kaleme almış. Kendisinin geçmişine, edebiyatla ilişkisine ve okur kimliğine dair bilgi alıyoruz bu bölümden. Mesela ilk öyküsünü (“Dizkapağı” adlı) ilkokul dördüncü sınıfta yazdığını, Sait Faik öyküleriyle büyüdüğünü, Latin Amerikalı yazarlara (Cortazar, Borges ve Marquez gibi) ilgisini, ilk edebiyat denemesi olan bir masalla bir yarışmadan kazandığı mansiyon ödülünü ve daha fazlasını bu metin sayesinde öğreniyoruz.

Kırış, okuruna öykülere geçmeden önce bazı açıklamalarda da bulunuyor. “Öykülerimde tekrarlanan kavramlar, birebir cümleler ve insanlar bulacaksınız” diyor. Bazı öykülerde de bir diğer öyküye atıf yaptığını açıklıyor. Kitabın bir başka güzel sürprizini de önsözde açıklıyor yazar; kitabın sonundaki şarkı listesini başlangıçta belirtmesi, okuma esnasında dinlemek için hoş bir incelik. Okurunu düşünen bir yazar Talat Kırış.

GERÇEKÜSTÜ VE GERÇEK 33 ÖYKÜ

“Denizsiz ve yağmursuz bir hayat düşünemiyorum” cümlesini de barındıran önsözün ardından kitabın kalbine, öykülere geliyor sıra. Şiir, şehir, edebiyat, yağmur, sinema, deniz ve müzik dolu; buruk, âşık, hüzünlü, zekâ ve duygu harmanıyla yazılmış 33 öykü akışkan bir şekilde okunuyor. Yazarın gezgin kimliği, derin gözlem yeteneği ve odaklanmaktaki gücü kolaylıkla anlaşılıyor. Bu kurmaca kitapta (yazarın mesleğini ve ilgi alanlarını bildiğimizden, bilmeyenler de özgeçmiş ve önsöz sayesinde biraz olsun öğrendiklerinden) otobiyografik izler de elbette var; bazen sızıntı bazen de gövdeli formda kimi öykülerde karşımıza çıkıyor. Talat Kırış belli ki bunu istemiş, tasarlamış. Saklayan ve saklanan bir kalemi yok, bu yoldan sapacağa da benzemiyor. Yarı gerçek yarı gerçeküstü janra ilgi ve yatkınlığı da birçok öyküsünde öne çıkıyor.

“Uzak Deniz Küçük Yağmur” bir öykü kitabı olmasına rağmen neredeyse bir roman bütünlüğü içinde okunuyor. Mekânlar ve karakterler arasındaki uzak-yakın ilişkiler, ortak duygu dili malum uyumu yaratarak Talat Kırış’ın önsözünde vurguladıklarına açıklama getiriyor. Doğan Kitap tarafından ilk basımı geçen ay yapılan 215 sayfalık kitap, tüm kitabevlerinde ve online kitap satış sitelerinden temin edilebilir.☸