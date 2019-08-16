KEREM BAŞER – 10 yıldır yatlara yeni hayat sunuyor

Sektörün yıldızı parlayan dallarından refit, yatların neredeyse baştan yaratıldığı zor bir alan. 10 yıldır bu konuda uzmanlaşan KRM Yacht’ın kurucusu Kerem Başer ile Tuzla’da kurduğu yeni refit üssünü, gün geçtikçe daha çok talep gören bu işin bugününü ve geleceğini konuştuk. Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar KRM YACHT ARŞİVİ, POZİTİF STUDIO

Yıllara meydan okuyan yatların güzellik sırrı artık biliniyor: Refit. Estetik ve teknik birçok aşamayı içeren bu dönüşüm operasyonu, dünya standartlarında kaliteyle ülkemizde de uygulanıyor. Öncüsü ise 10 yıl önce kurulan KRM Yacht ve kurucusu Kerem Başer. Bugüne dek yüzlerce tekneye bakım-onarım yapmış olan firma, 35’in üzerinde tekneye de ciddi anlamda refit işlemleri uyguladı. Kendisiyle refit merkezi haline gelen Tuzla’daki tesisinde buluştuk. Devamı Ağustos 2019 sayımızda…