MEKE – Bir İstanbullunun tirhandil sevdası

Ömrü boyunca uluslararası sularda seyreden, nice anı biriktiren 43 yaşındaki tirhandil Meke, son üç yıldır iç mimar Gökhan Büyükdoğan’ın ellerinde Bodrum’da yeni hayatını yaşıyor, Ege sularında arzı endam ediyor. Yazı: Çiğdem Yurtsever

Meke, Bodrum’un en eski ve bilinen tirhandillerinden biri. Güzelliği ve sudaki duruşuyla dikkat çekici bu klasik ahşap tekne 1976 yılında inşa edilmiş. Sayısı iki elin parmaklarını geçmeyen tirhandil ustalarından Hüseyin Yıllıkçı tarafından yapılan tekne, birkaç kez el değiştirip İspanya’ya kadar gitmiş. En son üç yıl önce klasik tekne sevdalısı olan İstanbullu iç mimar Gökhan Büyükdoğan tarafından satın alınmış. Günümüze, farklı zamanlarda geçirdiği bakım ve onarımla gelebilen 43 yıllık bu tarihi tekneyi geçen sene Büyükdoğan iyi ve kapsamlı bir refitle bugünkü görünümüne kavuşturmuş. Şimdi Bodrum denizlerini süsleyen bu güzel kızın hikâyesini sahibi Gökhan Büyükdoğan’dan dinleyelim. Devamı Ağustos 2019 sayımızda…