Kişiye özel limuzin tender

Yunanistan’ın Glyfada şehrinde konumlanan Onda tersanesi 1962’de kuruldu. Hem keyif amaçlı hem de askeri Superonda ve Magna modelleriyle sektördeki yerini sağlamlaştıran tersane, şimdilerde Onda Tenders markasıyla adından söz ettiriyor. Onda, limuzin tender’ları sadece çok büyük süperyatlar değil daha küçükleri için de erişilebilir kılmak istiyor. Günlük gezi teknesi hissi uyandıran Onda’lar için her tekne kişiye özel projelendiriliyor. Teknelerde iyi bir ses sistemi ve yerleşik buzdolabı bulunabiliyor; kaliteli deri ve ahşap işçiliği ürünü olan iç mekânlar klimalı olabiliyor. Yüzme platformu, denize direkt erişim sağlayan merdiven, güneşlenme minderleri, açık alanda yemek yenebilecek donanım, seçeneklerden sadece bazıları. Onda’nın, Ted Mannerfelt tasarımı ve ilhamını Venedik su taksilerinden alan en son ve en küçük modeli 321L, 9,75 metre boyunda ve 3,28 metre genişliğinde. Kokpiti başüstüne konan teknenin içinde 14 kişi rahatlıkla oturabiliyor ve tavan da açılabilir özellikte. Çift basamaklı ve derin V şeklinde gövdeye sahip 321L, iki adet 270 beygirlik motorla hızını 42 knot’a kadar çıkarabiliyor. Onda, piyasada bulunanlardan daha küçük limuzin tender’lar da üretecek. Şu an 8 metrelik modeli yapım aşamasında. www.ondatenders.com