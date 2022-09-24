Loro Piana’nın beşinci My Song’u ClubSwan 80

Finlandiyalı Nautor’s Swan’ın yeni one-design yarış teknesi ClubSwan 80’ın ilk gövdesi sahibine teslim edildi. İtalyan milyarder iş insanı Pier Luigi Loro Piana’nın meşhur My Song teknelerinin beşinci kez vücut bulmuş hali olan 24 metrelik ClubSwan 80, Nautor’s Swan’ın tasarımcısı olan Juan Kouyoumdjian imzalı. İnşası tersanenin stratejik partneri Persico Marine’de tamamlanan teknenin iç tasarımı Nauta Design’a ait. Loro Piana’nın Nauta Design’la 35 yıllık geçmişi bulunsa da, ClubSwan 80, Nautor’s Swan’la Milanlı tasarım firmasının birlikte ilk projeleri. Spor cruiser olması için gerekli konfor eklenebilen ClubSwan 80’in canting omurgası, çift dümeni, döner kanartı ve geri çekilebilen bowspritiyle, performans DNA’sında olan saf bir yarışçı. ClubSwan 80, 4-10 Eylül’de Porto Cervo’daki Maxi Yacht Rolex Cup’ta olacak. 4 Eylül sabah 11’de ise dileyen misafirler Nautor’s Swan’ın üst düzey yöneticileri ve partnerleriyle Yacht Club Costa Smeralda’da buluşarak ClubSwan Yachts ailesinin son üyesi 80’i kendilerinden dinleyebilecek.

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