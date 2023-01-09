Lüks İtalyan markası Arcadia Yachts, en yeni üyesi A96’ı duyurdu.

Modelin dünya prömiyerinin bu yıl Cannes Yachting Festival’da yapılması planlanıyor. A96 dış mekân tasarımı ve çoklu esnek yerleşim düzeninden Igor Lobanov’un iç mekân tasarımına, hizmet ve gizlilik standartlarından tahrik ve stabilizasyon sistemlerine kadar gelişen trendlere odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımla üretildi. Yaklaşık 400 metrekarelik yaşam alanına sahip modelde, alan kullanımındaki verimlilik en üst düzeye çıkarıldı. 10-12 yatak kapasiteli beş misafir kabini ile beş yatak kapasiteli üç mürettebat kabini sayesinde rahat konaklama imkânı sunuyor. Tamamen sürgülü camlarla donatılan üst güvertedeki ve ana güvertedeki salonlar, panoramik manzaranın yanı sıra açık yaşam alanlarına direkt entegre edildi. A96’nın diğer bir temel özelliği, kanat oluşturan katlanır korkuluklar sayesinde oldukça hacimli olan beach club’ın ana salonla bütünleşebilmesi. Tasarımda benimsenen sağlıklı ve keyifli yaşam temasına bağlı kalınarak, rahat mobilyalarla donatılan yatta ideal bir yoga inziva alanı olarak değerlendirebilecek 48 metrekarelik ön güverte de dikkat çekiyor.

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