Sıra dışı ışıltı B.A.L.M.Y. 

Virtus serisinin ilk gövdesi olan 44 metrelik Tatiana’yı 2020 yılında teslim eden Mengi Yay, olumlu geri bildirimlerin ardından seriye 47 metre ile devam etme kararı almıştı. Seyir hayatına 2022 yaz sezonunda başlayan, Virtus serisinin üçüncü üyesi B.A.L.M.Y., sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile denizlerde. Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar MENGİ YAY ARŞİVİ

Mengi Yay Yatçılık, Virtus 47 serisini sahipleriyle buluşturmaya devam ediyor. Geçen Mayıs ayında suya indirilen ve sahibi Acun Ilıcalı’ya teslim edilen B.A.L.M.Y., diğer Mengi Yay yatları gibi Tuzla’da bulunan tersanede inşa edildi. Tersane, 2023 yılında beş tekneyi suya indirmeyi planlıyor; aralarında Virtus 47 serisinin dördüncü gövdesinin de bulunacağı açıklandı.

Yaklaşık 60 yıllık geçmişi olan köklü bir üretici Mengi Yay Yatçılık. İmza attığı özel yapım çelik-alüminyum yatların her biri yenilikçi bir anlayışla inşa ediliyor. Gövdeden iç tasarıma her ayrıntının lüks ve teknolojiyle güçlendirildiği süperyatlardan en yenisi olan B.A.L.M.Y., geçen yaz itibarıyla seyir hayatına başladı. Acun Ilıcalı’nın talepleri doğrultusunda yaratılan B.A.L.M.Y., iddialı bir süperyat. Devamı Ocak 2023 sayımızda.