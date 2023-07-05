“Lüksün tanımı da algısı da değişiyor”

Uluslararası inşaat şirketi Esta’nın Türkiye’de faaliyet gösteren konut markası Benesta, mücevher sektörünün temsilcileriyle sponsor olduğu “ALTINDAN VERİYE – Yapay Zeka ile Mücevher Pazarlamasından Devrim” konulu özel bir etkinlikte buluştu.

Konut sektöründe lüksü yeniden tanımlamaya ihtiyaç olduğunu belirten Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, “Lüks kavramı geçmişte yalnızca arzu nesnelerine karşılık gelirken, artık bütünsel bir süreç deneyimi olarak algılanıyor. Mücevher sektöründe yakından tanık olduğumuz bu deneyimi konut sektörüne ‘her şey dahil lüks’ anlayışıyla taşıyoruz” dedi.

Etkinlikte konuşma yapan Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, “Mücevher tarihsel süreçte lüksle özdeşleşmiş, değerli taşlarla tasarlanması sebebiyle arzu nesnesi olagelmiş. Ancak modern tüketici artık arzu nesneleriyle yetinmiyor, lüksü bir deneyim olarak yaşamak istiyor. Yapay zekanın tasarımdan AR-GE’ye, üretimden pazarlamaya kadar tüm aşamalara dahil olmaya başladığı mücevher sektörü, lüksü bir deneyim olarak yeniden tanımlamanın güzel bir örneğini sergiliyor. Biz Benesta olarak konut sektörünün bu dönüşüme öncülük etmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü lüks yaşam deneyimini tüm unsurlarıyla yaşatabilecek imkanlarımız var. Benesta Benleo Acıbadem projemizde bunu ‘her şey dahi lüks’ olarak tanımladık” dedi.

Lüks deneyiminin en belirgin özelliğinin standartların dışına çıkmak olduğunu belirten Diker, bu bakış açısının konut sektöründeki karşılığının; özgünlük, kişiye özel çözümler, çevre ve doğaya entegrasyon, kaliteli malzeme ve işçilik, estetik ve sürdürülebilirlik olarak sıraladı.

Mücevher sektörünün önde gelen kurumlarının yanı sıra tanınmış şirketlerin sahipleri ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği etkinlik, Şerefiye Sarnıcı’nın tarihi ambiyansında gerçekleştirildi. Katılımcılara, bu etkinlik için özel olarak hazırlanmış bir deneyim sunuldu. Etkinliğe ev sahipliği yapan Pazarlama ve Marka Danışmanı Aylin Gözen, yapay zekanın pazarlamadaki potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla, mücevher sektörüne yapay zekanın sağlayabileceği fırsatlara ışık tutan bir 3D mapping sunumu gerçekleştirdi. Büyüleyici cazibesi ve hayranlık uyandıran mimarisiyle tarihi sarnıç, 3D Mapping sunumunun üzerinde yansıtıldığı bir tuval haline geldi. Katılımcılar, tarih ve modernliğin uyumlu bir şekilde bir arada resmedildiği bir dünyaya tanık olma fırsatı elde etti.