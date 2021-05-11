Riva’dan teknolojik spor fly

İtalyan Riva’nın Sarnico’daki tesisinin amiral gemisi olan 66’ Ribelle’in özel mavi safir rengindeki gövdesinin aerodinamik profili, üst yapı üzerinde büyük cam pencerelere sahip. Dış hatlar, hem tersanenin tarihine hem de köklü Riva geleneğine saygı duruşunda bulunan maun ve parlatılmış paslanmaz çeliğe yeni stil unsurlarının eklenmesiyle 76’ Perseo’dan ilham alıyor. Dikkate değer unsurlar arasında arka kanatlar, paslanmaz çelik alan üzeri maun kaplama ile donatılmış garaj kapısı ile hemen üzerindeki yaşam hattı yer alıyor. Platformun havuzluğa kadar devam ederek tek bir sürekli hat oluşturması ve teknenin yan yürüme yollarına bağlanması, Riva 66’ Ribelle’in yenilikçi stil detayı. Teknenin iskele tarafındaki havuzluk basamakları yüzme platformunu hareket ettirirken kısmen su altında kalıyor. Bu da gövdeye yerleşik diğer basamakları ortaya çıkarıyor; böylelikle tekneye inerken ve binerken son derece pratik tek bir merdiven oluşuyor. Garaj, bir 345’lik botu ve bir Seabob’u taşıyabiliyor. Kokpitten tik ve çelik bir merdivenle erişilebilen spor flybridge alanının arka tarafında geniş bir güneşlenme yatağı bulunuyor. Ana güverteden erişilebilen kaptan kabini, güneşlenme yatağının altında yer alıyor; tek kişilik yatak ve banyo içeriyor. Ana güverte, 2.05 m yüksekliği ve bol miktarda doğal ışık alan devasa gövde camları ile dikkat çekiyor. Sancak tarafında, opak maun renginde yemek masasına dönüşebilen bir kahve masası ile büyük bir L şeklinde oturma grubu var. Oturma grubu yanında bir saklama dolabı, iskele tarafın tamamı boyunca da içerisinde asansörlü televizyon sistemini barındıran büyük bir dolap yer alıyor. Kumanda istasyonu karbon düğmelere ve parlak paslanmaz çelikten özel bir çerçeveye sahip; yenilikçi MAN-Boening geniş motor paneli dahil olmak üzere dokunmatik ekranlara sahip kontrol, izleme ve navigasyon sistemleri ile donatılmış. Alt güvertenin standart yerleşiminde master kabin ve 2 misafir kabiniyle toplam üç kabin bulunuyor. Tekne ortasında konumlandırılan master kabinin yüksekliği 2,05 metre. Bu kabin, ayrı bir banyoya ve üç adet yerden tavana gardıroba sahip. Riva 66’ Ribelle, her biri 1.550 beygir çift MAN V drive motorla güçlendirildi. Tekne, en çok 37 knot hıza ve 33 knot seyir hızına ulaşabiliyor. www.remmarin.com