ISTROS 1954’ten bugüne bir klasik

Hollandalı Feadship tersanesinde yeniden hayat bulan 42 metrelik Istros 1950’li yılların görkemini klasik çizgilerinde yaşatırken, 2020’lerin sunduğu yeni nesil ve çevre dostu teknolojilere de sahip. Feadship megayatlarının DNA’sını belirleyen kalite, güvenlik, tasarım ve konfor unsurlarıyla güçlenen Istros, 70 yıllık hikâyesini geleceğe taşıyor.

Fotoğraflar GUILLAUME PLISSON Yazı MELDA ONBAŞYAN

Köklü bir geçmişe sahip Hollandalı tersane Feadship suyla buluşturduğu süperyat ve megayatlarla dünyaca ünlü olsa da, bu kez farklı bir tasarımla denizleri fethediyor. İlk kez 1954 yılında Yunan armatör bir ailenin özel gezi yatı olarak suyla buluşan Istros, Feadship’in Makkum’daki tersanesinde yeniden hayat buldu. 42 metrelik Istros eski ihtişamına kavuşurken, yeni nesil teknolojilerle de donatılarak Feadship’in daha büyük boyutlardaki megayatlarında bulunan tüm konfor, güvenlik ve donanım özelliklerine de sahip oldu. Yenilenen motoruyla çevre dostu bir kimliğe kavuşan Istros 1950’lerin görsel ambiyansını çağın lüks tasarım detaylarıyla güçlendiriyor.

70 YILLIK HİKÂYE

Yunancada “ilham” anlamına gelen Istros, 1950’li yılların başında Hollanda’da üretilen en büyük yat olarak ün kazandı. O zamanlara göre birçok yenilikçi özelliğe sahipti; süperyatlarda bile zor bulunan radar sistemi, beyaz ankesörlü telefonları, mavi banyoları ve dekorasyonuyla 50’lilerde moda olan her şeye sahipti. Yunan aile birçok gezide Istros’u keyifle kullandıktan sonra İngiliz bir denizci tarafından satın alındı. Klasik bir yelkenliye de sahip olan denizci, birkaç milyon dolarlık bir projeyle Istros’un tüm iç düzenlemesini yeniledi. Yat, 2001 yılında Monaco Yacht Club’ın düzenlediği Classic Yacht Show’da En İyi Restorasyon ödülünü kazandı. Devamı Mayıs 2021 sayımızda…