Çok hızlı: Riva Dolceriva

Riva, 14,92 metre boyunda ve 4,26 metre genişliğindeki Dolceriva’nın dünya prömiyerini 2019’da Cannes’da gerçekleştirmişti. Officina Italiana Design ile iş birliğinde tasarlanan Dolceriva’nın maun ve çelik kombinasyonu, aynalı yüzeyleri ve deri detayları, 1842’de kurulan İtalyan tersanenin mirasını yansıtıyor.

Teknenin yuvarlatılmış kıçı, markanın ikonik Ariston ve Tritone modellerine atıfta bulunuyor, ayrıca lüks otomobilleri andırıyor. Kıç kapak açıldığında ortaya konforlu bir güneşlenme ve yüzme platformu çıkıyor. Havuzluktaki oturma bölümü, açık hava yemekleri için açılır kapanır masaya sahip. Ayrıca ana güverteye, kaptanın da kolay ulaşabileceği şekilde bir wet-bar da yerleştirilmiş. Dolceriva’nın pruvasına doğru yüksekliği artırılarak, ana güvertenin rüzgârdan minimum etkilenmesi hedeflenmiş.

Dolceriva’nın alt güvertesi farklı planlarla sunuluyor. Baş altında ana kamara, sancakta banyo ve kuzine, kalan kısımda ise salon bulunuyor. Arkaya ikiz yataklı bir konuk kamarası veya kendi banyosuyla tek kişilik bir mürettebat kabini eklenebiliyor.

Dolceriva, 800 ya da 1000’er beygirlik çift Volvo motorla seçilebiliyor. Bu tercihe bağlı, en yüksek hızını 35 ya da 40 knot’a kadar çıkarabiliyor. 800 beygirlik motorla ve 30 knot seyir hızında 230 deniz mili yol katedebilen tekne, 1000 beygirlik motorla ve 35 knot seyir hızıyla 220 deniz miline erişiyor.