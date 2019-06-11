Ödül avcısı GALEON 640 FLY

Polonyalı Galeon’un en son modeli 640 FLY sunduğu yenilikçi çözümler, tekne yerleşimi ve alanların dağıtımına yaratıcı yaklaşımı ile segmentinde yarıştığı rakiplerini geride bırakarak birçok ödüle layık görüldü. Türkiye’ye ilk kez Şubat 2019’da gelen lüks motoryat ile Tuzla açıklarında test seyrine çıktık!

Açılır bordalı tasarımıyla motoryatlarını beach club’a çeviren Galeon, yenilikçi yaklaşımlarıyla modellerini geliştirmeyi sürdürüyor. Polonyalı firma, Tony Castro’nun elinden çıkan sancak-iskele borda duvarlarının açılıp demirdeyken daha büyük bir eğlence-dinlence alanı sunan ilk modeli olan 16 metrelik 500 Fly’ı, Eylül 2015’te o zamanki adıyla Cannes Boat Show’da tanıtmıştı. Devrim niteliğindeki bu tasarımı görmek isteyenlerin teknenin başında büyük kalabalıklar oluşturduklarına bizzat fuarı gezerken şahit olmuştum. Bu çok ilgi gören tekne Ocak 2016’da Boot Düsseldorf’ta açıklanan ödüllerde “Avrupa’da Yılın Motoryatı” seçilmişti. Firma, sonrasında bu tasarımı yarım fly’lı diyebileceğimiz 510 Skydeck’te de uyguladı. Ardından 460 Fly ve 470 Skydeck modellerinde gördüğümüz açılır yan bordalar şimdi de 640 Fly ve 650 Skydecek’te karşımızda…