Ultra lüksün gösterisi AHPO

Alman tersane Lürssen imzalı 115 metre boyundaki Ahpo, son yıllarda dünya megayat filosuna katılan en görkemli yatlardan biri. Geçen yıl suya indirilen Ahpo, küresel sıralamada 100 metre üstündeki 63 yat arasında yer alıyor. Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar GUİLLAUME PLİSSON

Suya değdiği günden bu yana kendinden söz ettirmeyi başaran bir megayat Ahpo. Kuşkusuz boyuna ve özelliklerine bakıldığında, sınırsız lüksü ve mahremiyeti dengeli bir şekilde içinde barındıran bir gigayat demek daha yerinde olacaktır. Charter pazarına Moran Yacht & Ship aracılığıyla katılan Ahpo şık ve yenilikçi alanlarıyla yılın maviliklerde parlayan yıldızlarından. Bu gösterişli megayat, 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Monaco Yacht Show’da sergilenecek.

Çince’de “büyükanne” anlamına gelen Ahpo, her yaştan konuğa hitap eden donanımı ve özellikleri ile dünya sularında seyrediyor. Sahibinin tasarımcılara verdiği “daha iyi, daha güzel, daha zengin” özete bakılırsa, istenen sonuç fazlasıyla alınmış. Devamı Ağustos 2022 sayımızda…