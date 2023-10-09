1 EKİM

AQUA FLORYA SAILING CUP

Aqua Florya AVM’nin geçen yıl 10. yılına özel TAYK’la iş birliğinde ilk kez düzenlediği yarışın ikincisi yapılıyor. www.tayk.org.tr

2-21 EKİM

35. BODRUM CUP

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında Selanik’ten İstanbul’a gelecek filo, Dolmabahçe Sarayı önünde selamlama ve İstanbul Boğazı’ndan kortej geçişi yapacak. Final ise Bodrum’da… www.bodrumcup.com

11-15 EKİM

BARCELONA INTERNATIONAL BOAT SHOW

61. kez düzenlenecek Port Vell’deki fuarın bu yıl odak noktası, tekneciliğin mavi ekonomiye geçişini teşvik etmek ve elektrifikasyon… www.salonnautico.com

14-15 EKİM

BAYK DRAGON SONBAHAR SERİSİ II. AYAK

Dragon teknelerin yarıştığı dört ayaklı seri Aralık’ta sona erecek. www.bayk.org

21 EKİM

44. ROLEX MIDDLE SEA RACE

Malta’dan başlayarak saat yönünün tersine Sicilya’nın dönüldüğü 606 deniz mili mesafeli yarış 44 yaşında. www.rolexmiddlesearace.com

25-29 EKİM

FORT LAUDERDALE INTERNATIONAL BOAT SHOW

1300’ün üzerinde her tür teknenin sergilendiği fuar; Broward County Convention Center, Bahia Mar Yachting Center, Hall of Fame Marina, Las Olas Marina, Hilton Fort Lauderdale Marina, Pier 66 Marina ve Superyacht Village Pier 66 South olmak üzere yedi ayrı noktada düzenlenecek. www.flibs.com

25-29 EKİM

25. BIOGRAD BOAT SHOW

Hırvatistan’ın suda düzenlenen beş gün süreli tekne fuarı Marina Kornati’de… www.bbs.com.hr

28 EKİM-3 KASIM

34. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI

Özellikle Doğu Akdeniz’den yabancıların da büyük ilgi gösterdiği yarış haftasında artık katamaran sınıfı da bulunuyor. www.marmarisraceweek.com