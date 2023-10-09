1 EKİM
AQUA FLORYA SAILING CUP
Aqua Florya AVM’nin geçen yıl 10. yılına özel TAYK’la iş birliğinde ilk kez düzenlediği yarışın ikincisi yapılıyor. www.tayk.org.tr
2-21 EKİM
35. BODRUM CUP
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında Selanik’ten İstanbul’a gelecek filo, Dolmabahçe Sarayı önünde selamlama ve İstanbul Boğazı’ndan kortej geçişi yapacak. Final ise Bodrum’da… www.bodrumcup.com
11-15 EKİM
BARCELONA INTERNATIONAL BOAT SHOW
61. kez düzenlenecek Port Vell’deki fuarın bu yıl odak noktası, tekneciliğin mavi ekonomiye geçişini teşvik etmek ve elektrifikasyon… www.salonnautico.com
14-15 EKİM
BAYK DRAGON SONBAHAR SERİSİ II. AYAK
Dragon teknelerin yarıştığı dört ayaklı seri Aralık’ta sona erecek. www.bayk.org
21 EKİM
44. ROLEX MIDDLE SEA RACE
Malta’dan başlayarak saat yönünün tersine Sicilya’nın dönüldüğü 606 deniz mili mesafeli yarış 44 yaşında. www.rolexmiddlesearace.com
25-29 EKİM
FORT LAUDERDALE INTERNATIONAL BOAT SHOW
1300’ün üzerinde her tür teknenin sergilendiği fuar; Broward County Convention Center, Bahia Mar Yachting Center, Hall of Fame Marina, Las Olas Marina, Hilton Fort Lauderdale Marina, Pier 66 Marina ve Superyacht Village Pier 66 South olmak üzere yedi ayrı noktada düzenlenecek. www.flibs.com
25-29 EKİM
25. BIOGRAD BOAT SHOW
Hırvatistan’ın suda düzenlenen beş gün süreli tekne fuarı Marina Kornati’de… www.bbs.com.hr
28 EKİM-3 KASIM
34. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI
Özellikle Doğu Akdeniz’den yabancıların da büyük ilgi gösterdiği yarış haftasında artık katamaran sınıfı da bulunuyor. www.marmarisraceweek.com