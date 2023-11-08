Yacht Türkiye Kasım 2023 – 213

20 ALESTA

Numarine, Ares Yachts, Sanlorenzo, Kolay Tekne, CRN, Custom Line, Sunreef Yachts, Tankoa Yachts, Technohull, D Marin, İstanbul Yelken Kulübü Müzesi, Akdeniz Koruma Derneği, Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, Karpaz Gate Marina, TYBA, Big Fish Çeşme 2023, Celestyal, TEGV…

30 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

32 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…

35 KILAVUZ

20 metre üzeri “Maxi”, “Mini Maxi” ve “Yacht” sınıfından 10 süper yelkenli…

46 YENİ

Türk tersane Sirena Yachts’ın yeni süperyat serisinin ilk modeli Sirena 42M…

54 KEŞİF

Türk üreticiden çağdaş ve lüks motoryat Alen 77 Fly…

62 KAPAK

Amels Limited Edition serisinin en yeni modeli, 60 metrelik bir modern klasik Entourage…

76 MYS

Deniz Kurt Görsev ve Didem Üretmen’den Monaco Yacht Show izlenimleri; en yeni megayatlar, tasarım trendleri ve küresel süperyat pazarından haberler…

86 KEYİFLİYİM

Miray S. Öncü’den detaylı bir “aile teknesi satın alma rehberi” …

94 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, Bodrum’da katıldığı “Cup’ışalım mı? Stand Up Paddle Board” yarışını yazdı…

100 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, dünden bugüne İzmir’in vapurlarını inceledi…

108 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Mısır kıyılarındaki batık kent Thonis- Heracleion’un hikâyesini kaleme aldı…

110 KİTAP

Deniz tarihçisi Lincoln Paine imzalı “Deniz ve Uygarlık” adlı araştırma-inceleme kitabı, Yeni Deniz Mecmuası’nın 30’uncu sayısı, en çok okunanlar…

114 DENİZCİ KADINLAR

Alper Günoral, Kaptan Hazer Atasever ve Kaptan Kamile Koç’la buluştu…

120 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, yeni deniz ulaştırma rotalarını yazdı…

124 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, iklim değişikliği çerçevesinde son bir yılın sıcaklık oranlarını ve ekstreme hava olaylarını değerlendirdi…

126 DENİZ KÜLTÜRÜ

Alper Günoral’ın yazı dizisi “Yelken Eğitimi”nde bu ay: Yelken trimi ve teknelerin denizdeki yol hakları…

132 TRAMOLA

35. The Bodrum Cup, 22. Bosphorus Cup, Arkas M.A.T. Sailing Team, Bodrumspor Yelken Kulübü, America’s Cup, Şahika Ercümen, Vendée Globe, Schüco-BAYK Güz Trofesi…

146 OTOMOBİL

Opel Grandland Ultimate, Chery Tiggo7 Pro T290, BMW iX3 Edrive20 – Impressive LCI…