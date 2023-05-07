Mayıs 2023

30 NİSAN-4 MAYIS
MEDITERRANEAN YACHT SHOW
Çeşitli ülkelerden charter firmalarını, mürettebatları ve ticari yatları buluşturan etkinlik Nafplion’da…
www.mediterraneanyachtshow.gr
5 MAYIS
MIYC TRIO CUP III. AYAK
Marmaris’teki yarışta her katılımcı ekip üç kişiyle sınırlandırılıyor.
www.miyc.org
5-7 MAYIS
BAYK KIŞ TROFESİ VII. AYAK
Bodrum koy içindeki trofenin son ayağına katılması beklenen tekne sayısı 28.
www.bayk.org
5-9 MAYIS
4. TYBA YACHT CHARTER SHOW
Ticari yat profesyonelleri için D-Marin Göcek’te gerçekleştirilen etkinlikteki en büyük yat, 64 metrelik yelkenli Running on Waves olacak.
www.tybachartershow.com
6-7 MAYIS
MIYC KIŞ TROFESİ VI. AYAK
Yabancı yatçıların da ilgisini çeken ve Netsel Marina ev sahipliğinde düzenlenen trofenin son ayağı koşuluyor.
www.miyc.org
6-7 MAYIS
11. BAU BOSPHORUS SAILING CUP
İlk gün İstanbul Boğaz’ını renklendirecek trofenin geleneksel döner kupası VELA, ikinci gün Kalamış’taki yarışlar sonunda sahibini bulacak.
www.bauisc.org
6-12 MAYIS
MIYC LORYMA CUP
Marmaris-Palamutbükü-Körmen-Datça- Marmaris rotalı yarışın menzili 159 deniz mili…
www.lorymacup.com
15-19 MAYIS
23. GÖCEK İLKBAHAR YARIŞ HAFTASI & ŞARIK TARA GENÇLİK VE SPOR KUPASI
Göcek Yat Kulübü’nin organize ettiği yarışlar D-Marin Göcek iş birliğinde gerçekleştiriliyor.
www.gocekyachtclub.org
19-20 MAYIS
WORLD SUPERYACHT AWARDS
Geçen seneki gibi yine AKYACHT iş birliğinde düzenlenecek tören bu kez İstanbul’da…
www.boatinternational.com
20-21 MAYIS
EAYK KIŞ TROFESİ VI. AYAK
Çeşme Marina ev sahipliğinde düzenlenen trofenin son ayağına 40’a yakın teknenin katılması bekleniyor.
www.eayk.org
20-24 MAYIS
BAYK DRAGON TÜRKİYE AÇIK ŞAMPİYONASI
Organizayon bu yıl Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 24 Mayıs-3 Haziran’daki Dragon Dünya Şampiyonası’na hazırlık niteliğinde…
www.dragonworlds2023.com
21 MAYIS
39. DENİZ HARP OKULU 250. YIL KURULUŞ KUPASI
İstanbul Yelken Kulübü ve Deniz Harp Okulu’nun birlikte düzenlediği yarış Tuzla Körfezi’nde…
www.istanbulyelken.org.tr