Mayıs 2023

30 NİSAN-4 MAYIS

MEDITERRANEAN YACHT SHOW

Çeşitli ülkelerden charter firmalarını, mürettebatları ve ticari yatları buluşturan etkinlik Nafplion’da…

www.mediterraneanyachtshow.gr

5 MAYIS

MIYC TRIO CUP III. AYAK

Marmaris’teki yarışta her katılımcı ekip üç kişiyle sınırlandırılıyor.

www.miyc.org

5-7 MAYIS

BAYK KIŞ TROFESİ VII. AYAK

Bodrum koy içindeki trofenin son ayağına katılması beklenen tekne sayısı 28.

www.bayk.org

5-9 MAYIS

4. TYBA YACHT CHARTER SHOW

Ticari yat profesyonelleri için D-Marin Göcek’te gerçekleştirilen etkinlikteki en büyük yat, 64 metrelik yelkenli Running on Waves olacak.

www.tybachartershow.com

6-7 MAYIS

MIYC KIŞ TROFESİ VI. AYAK

Yabancı yatçıların da ilgisini çeken ve Netsel Marina ev sahipliğinde düzenlenen trofenin son ayağı koşuluyor.

www.miyc.org

6-7 MAYIS

11. BAU BOSPHORUS SAILING CUP

İlk gün İstanbul Boğaz’ını renklendirecek trofenin geleneksel döner kupası VELA, ikinci gün Kalamış’taki yarışlar sonunda sahibini bulacak.

www.bauisc.org

6-12 MAYIS

MIYC LORYMA CUP

Marmaris-Palamutbükü-Körmen-Datça- Marmaris rotalı yarışın menzili 159 deniz mili…

www.lorymacup.com

15-19 MAYIS

23. GÖCEK İLKBAHAR YARIŞ HAFTASI & ŞARIK TARA GENÇLİK VE SPOR KUPASI

Göcek Yat Kulübü’nin organize ettiği yarışlar D-Marin Göcek iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

www.gocekyachtclub.org

19-20 MAYIS

WORLD SUPERYACHT AWARDS

Geçen seneki gibi yine AKYACHT iş birliğinde düzenlenecek tören bu kez İstanbul’da…

www.boatinternational.com

20-21 MAYIS

EAYK KIŞ TROFESİ VI. AYAK

Çeşme Marina ev sahipliğinde düzenlenen trofenin son ayağına 40’a yakın teknenin katılması bekleniyor.

www.eayk.org

20-24 MAYIS

BAYK DRAGON TÜRKİYE AÇIK ŞAMPİYONASI

Organizayon bu yıl Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 24 Mayıs-3 Haziran’daki Dragon Dünya Şampiyonası’na hazırlık niteliğinde…

www.dragonworlds2023.com

21 MAYIS

39. DENİZ HARP OKULU 250. YIL KURULUŞ KUPASI

İstanbul Yelken Kulübü ve Deniz Harp Okulu’nun birlikte düzenlediği yarış Tuzla Körfezi’nde…

www.istanbulyelken.org.tr