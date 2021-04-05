Yaratıcılığın ve inovasyonun ikonu VOICE

Temmuz 2020’de sahibine teslim edilen ve hemen Akdeniz seyrine çıkan Voice, İtalyan CRN imzasını taşıyor. Firmanın Ancona’daki tersanesinde üretilen bu 62 metrelik güzel, kişiye özel tasarlanmış göz alıcı bir megayat. Çelik/alüminyum bir yat olan Voice, tüm özellikleriyle çağdaş yatçılıkta bir ikon olarak kabul ediliyor.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar CRN ARŞİVİ

Global süperyat sektörünün en güçlü oyuncularından biri olan İtalyan CRN’nin Yönetim Kurulu Üyesi Stefano De Vivo ile Aralık 2020 sayımızda özel bir röportaj gerçekleştirmiştik. De Vivo, bu ay kapağımızı süsleyen Voice ile ilgili de açıklamalarda bulunmuştu. “Gurur duyduğumuz bir proje oldu. Beklentilerin üstünde bir sonuç elde ettik. Çelik ve alüminyum malzemeden üretilen megayatın iç ve dış tasarımı İtalyan firma Nuvolari-Lenard tarafından yapıldı. Baskın bir kişiliği var. Kuvars gövde, kişiselleştirilmiş renklerle güçlendirildi. Kendi kendimize meydan okuduğumuz bir proje oldu diyebilirim. Sahibi kullanım tercihlerine göre birçok spesifik özellik de talep ettiğinden, biz de kendisinin vizyonunu ortaya koymak ve yatı özel kılmak için çok ciddi çalıştık. En vurucu karakteristiği de su hattı uzunluğunu ve iç hacmini artıran dikey baş kısmı. Yatın temiz, keskin ve akıcı hatlarını korumak, buna ilaveten dalgalı sularda seyrederken ve hız artırırken yata su sıçramasını azaltmak için bu karakteristik yaratıldı” ifadesinin ardında elbette uzun bir hikâye yatıyor. Pandemi sürecini başarıyla yöneten, disiplinli ve özenli çalışmasını gerekli güvenli ortamı yaratarak sürdüren firmalardan biri olan CRN’nin Ancona Tersanesi’nden çıkan M/Y 137 model Voice’a dair detayları araştırdık. Devamı Nisan 2021 sayımızda…