Yacht Türkiye Nisan 2024 – 218

18 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
20 ALESTA
Sirena Yachts, Ferreti Group, Lagoon Catamarans, Canados Yachts, Fabbro Yachts, Milta Bodrum Marina, Tankoa Yachts, Boatsy, Otam, Contest Yachts, Northrop & Johnson, Nuvolari Lenard, Rahmi M. Koç Müzesi, TYBA Charter Show, Celestyal…
32 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…
36 KILAVUZ
Sezona hazır, kampanyalı 25 tekne…
54 KAPAK
30 metre boyundaki lüks İtalyan explorer A96…
66 TEST
Fransız üreticinin boyuna meydan okuyan Dufour 41 modelini Alper Günoral test etti…
76 KEŞİF
Türk tersane Vicem Yachts’ın konforlu gezgini Empire…
84 MEGAYAT
Performansı ve ikonik tasarımı ile öne çıkan Canados Oceanic 143…
96 YACHT INTERIORS
İ. Işıl Yıldırım, yat iç mekânlarına kültürel farklılıkların yansımalarını yazdı…
98 KEYİFLİYİM
Miray S. Öncü’den bayramı teknede karşılayacak aileler için öneriler…
106 YACHT CHEF
Deniz Kurt, denizci ve popüler Akdeniz ülkesi Malta’yı kaleme aldı…
112 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, Kinabatangan’ın hikâyesini anlattı…
118 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, denizde hayat kurtarmanın önemini gündeme getirdi…
122 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, Roma İmparatoru Caligula’nın gemilerini kaleme aldı…
125 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, artık küresel sorun haline gelen iklim krizini ve su kıtlığını yazdı…
126 KİTAP
“Bir teknestopçunun hikâyesi Güneşe Yelken”, yeni çıkanlar, çok okunanlar…
128 DENİZ KÜLTÜRÜ
Dragon Boat Eğitmeni Eralp Deliklitaş, binlerce yıllık kürek sporunu anlattı…
130 TRAMOLA
Global Solo Challenge, Tenzor International Cup, Vendée Globe, Aysu Türkoğlu, Arkea Ultim Challenge, Schüco-BAYK Kış Trofesi, Trio Sınıfı Yarışları…
134 DENİZCİ KADINLAR
Alper Günoral’ın bu ayki konuğu madalyalı sporcu, yelken hakemi ve yelken kulübü menajeri Ayça Ark…