Yacht Türkiye Nisan 2024 – 218

5 Nisan 2024 / yorum yapılmamış

18 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

20 ALESTA

Sirena Yachts, Ferreti Group, Lagoon Catamarans, Canados Yachts, Fabbro Yachts, Milta Bodrum Marina, Tankoa Yachts, Boatsy, Otam, Contest Yachts, Northrop & Johnson, Nuvolari Lenard, Rahmi M. Koç Müzesi, TYBA Charter Show, Celestyal…

32 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…

36 KILAVUZ

Sezona hazır, kampanyalı 25 tekne…

54 KAPAK

30 metre boyundaki lüks İtalyan explorer A96…

66 TEST

Fransız üreticinin boyuna meydan okuyan Dufour 41 modelini Alper Günoral test etti…

76 KEŞİF

Türk tersane Vicem Yachts’ın konforlu gezgini Empire…

84 MEGAYAT

Performansı ve ikonik tasarımı ile öne çıkan Canados Oceanic 143…

96 YACHT INTERIORS

İ. Işıl Yıldırım, yat iç mekânlarına kültürel farklılıkların yansımalarını yazdı…

98 KEYİFLİYİM

Miray S. Öncü’den bayramı teknede karşılayacak aileler için öneriler…

106 YACHT CHEF

Deniz Kurt, denizci ve popüler Akdeniz ülkesi Malta’yı kaleme aldı…

112 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, Kinabatangan’ın hikâyesini anlattı…

118 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, denizde hayat kurtarmanın önemini gündeme getirdi…

122 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Roma İmparatoru Caligula’nın gemilerini kaleme aldı…

125 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, artık küresel sorun haline gelen iklim krizini ve su kıtlığını yazdı…

126 KİTAP

“Bir teknestopçunun hikâyesi Güneşe Yelken”, yeni çıkanlar, çok okunanlar…

128 DENİZ KÜLTÜRÜ

Dragon Boat Eğitmeni Eralp Deliklitaş, binlerce yıllık kürek sporunu anlattı…

130 TRAMOLA

Global Solo Challenge, Tenzor International Cup, Vendée Globe, Aysu Türkoğlu, Arkea Ultim Challenge, Schüco-BAYK Kış Trofesi, Trio Sınıfı Yarışları…

134 DENİZCİ KADINLAR

Alper Günoral’ın bu ayki konuğu madalyalı sporcu, yelken hakemi ve yelken kulübü menajeri Ayça Ark…

Post Views: 934
Dergide Bu Ay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.