VICTORIOUS Dünyayı keşfe çıkan Türk

AKYACHT’ın Kocaeli’deki tersanesinde üretilen 85 metrelik Victorious, Türk yat sektörünün global arenadaki zaferlerinden biri. Monaco Yacht Show 2021’de dünyaya tanıtılan explorer stili megayat, Michael Leach Design’ın gövde tasarımı ve H2 Yacht Design’in iç tasarımıyla hayata geçti. Yazı: Melda Onbaşyan, Fotoğraflar BURGESS YACHTS

AKYACHT’ın Kocaeli Serbest Bölge’deki tersanesinde inşa edilen ve “zafer kazanan” anlamına gelen 85 metrelik Victorious, bugüne kadar bir Türk tersanesinde inşa edilen en büyük megayat oldu. İlk haliyle 77 metrelik bir explorer projesi olan yat, tamamlanmadan bir kez el değiştirdikten sonra Formula 1 yarışlarını İstanbul’a taşıyan, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak tarafından satın alınarak Türkiye’ye getirildi. Boyu 8 metre uzatılan ve yeniden tasarlanan çelik gövde, alüminyum üst binalı, Lloyd’s klasmanı ve MCA LY2 sertifikalı yat geçen sene Vural Ak’ın kurduğu AKYACHT tersanesinde tamamlandı. Michael Leach Design’ın gövde tasarımı ve H2 Yacht Design’ın iç tasarımıyla hayata geçen Victorious, sıra dışı özellikleriyle Monaco Yacht Show 2021’in de en dikkat çekici yatlarından biri oldu. Burgess ile charter pazarına da giren megayat, 125 milyon Euro’luk satış fiyatıyla yeni sahibini bekliyor. Devamı Şubat 2022 sayımızda.