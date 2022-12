15’inci yılında tümüyle yenilenen Wings ile hayatın her alanındaki ayrıcalıkları yakalamak ve uçmak çok kolay

Daha çok kazandıran yeni mil programıyla dikkat çeken Wings’in kart ayrıcalıklarına bankacılık ürünleri ile zenginleşen faydalar eklendi. Wings sahipleri artık Akbank’taki birikimleri arttıkça daha fazla Mil Puan ve cazip ayrıcalıklar kazanıyorlar.

Akbank’ın seyahatten günlük yaşama, hayatın her alanında özel ayrıcalıklar sunan kredi kartı Wings, 15’inci yılında uçtan uca bir dönüşüm geçirerek, yeni marka kimliği, uçuş programı ve ayrıcalıkları ile değişen müşteri ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenerek müşterileriyle buluşuyor.

Bugüne kadar müşterilerine milyarlarca Mil Puan kazandıran Wings’in, mil programının yenilenmesi ile eskisinden çok daha güçlü ve rekabetçi hale geldiğinden bahseden ve pazarda net faydalar sunarak özel bir ürün deneyimi yarattıklarını söyleyen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, şu açıklamada bulundu:

“Yenilenen Wings dünyasının temelinde şeffaflık ve kolay anlaşılırlık var. Mil programımızı da buna göre yeniden tasarladık. Müşterilerimize yüksek Mil Puan kazandırarak, kazandıkları Mil Puanlarını yıllık kullanım kotası olmaksızın, sınırsızca kullanmalarını sağlıyoruz. Böylece müşterilerimizi dilediği hava yolundan hediye uçak biletine artık daha da hızlı ulaştırıyor, yeni deneyim ve ayrıcalıklar ile daha kısa sürede buluşturuyoruz. Üstelik müşterilerimiz yurt dışı alan vergilerini de kazandıkları Mil Puanlarıyla ödeyebiliyorlar. Uçuş programımızın yanında seyahat ve günlük yaşamlarında da müşterilerimize ayrıcalıklar sunuyoruz. Wings sahipleri, yeni lezzetleri denerken, yeni tecrübeler yaşarken otel ve restoranlardaki indirim ile Wingsli olmanın keyfini yaşıyorlar.

Wings’in yeni mottosu “Kendi Çizgin”

Markamızın yeni mottosu, Wings sahiplerinin özel ve kendilerine has bir çizgisi olduğunu vurgulayan “Kendi Çizgin” oldu. Wings ile kendi çizgisi olanlara benzersiz ve özel deneyimler sunarak, yenilikçi ve dinamik bir hayat tarzının kapılarını aralıyor, onlara çok çeşitli ayrıcalıklar sunuyoruz.

Bu ekosistemin anahtarı olan kartımızı da tüm marka kimliğimizle birlikte sıfırdan tasarladık. Yeni logo ve kartımızın tasarımlarını dünyada önemli projelere imza atmış Pentagram ile çalıştık. Wings sahiplerinin bir çizgisi olduğunu zaten biliyorduk, biz de bunun altını tüm görsel çalışmalarımızda çizmek istedik.” dedi.

“Kartımızın faydalarını bankacılık ürünleriyle güçlendirdik.”

Wings’in yeni mil programı ile müşterilerimizin Akbank’taki varlıkları arttıkça ve Akbank’ın bankacılık ürünlerini kullandıkça daha çok Mil Puan kazanabileceklerini belirten Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Yasin Mengüllüoğlu, programın bankacılık ürünleriyle olan ilişkisini şöyle anlattı:

“Yenilenen Wings ile müşterilerimiz bankamızda ilk andan itibaren ayrıcalıklı oluyor.

Wings artık bankacılık ürünleriyle konuşan çok daha bütünsel bir programa sahip. Müşterilerimizin Akbank’taki varlıklarına göre değişen 3 programımız bulunuyor:Classic, Black ve Black Plus. 300.000 TL’ye kadar varlığı olan müşterilerimiz Classic, 600.000 TL’ye kadar varlığı bulunan müşterilerimiz Black, 600.000 TL ve üzeri olan müşterilerimiz ise Black Plus programının özelliklerinden yararlanabiliyorlar. Black ve Black Plus programdaki müşterilerimiz ücretsiz para transferi, ücretsiz ortak ATM kullanımı ve indirimli kredi faiz oranları gibi bankacılık ayrıcalıklarına Wings sayesinde ulaşıyorlar.

Tüm programlardaki müşterilerimize sadece kart harcamalarından değil bankacılık ürünlerinden de Mil Puan kazandırıyoruz. Otomatik fatura ödeme talimatlarında, BES, artı para, tamamlayıcı sağlık sigortasında, konut/taşıt kredilerinde ve fon talimatlarında Wings sahiplerine 200.000’e varan Mil Puan kazandırıyoruz. Böylece hayatlarında ilerlemelerini sağlayacak adımları Akbank’la atarken, onları yeni seyahat planlarına daha da hızlı yaklaştırıyoruz.

Müşterilerimizin kazandıkları Mil Puanları ile ne kadarlık bilet alabileceklerini kolayca hesaplamalarını sağlıyoruz. Örneğin, biriktirilen her 100 Mil Puan yurt içi uçuşlarında 1 TL ederken yurt dışında 2 kat daha da değerlenerek 2 TL olarak hesaplanıyor. Kolay ve anlaşılır Mil Puan programımızile müşterilerimizin herhangi bir hesaplama aracına ihtiyaç duymadan uçmalarını sağlıyoruz. Üstelik müşterilerimiz, bankamızdaki varlıklarını artırdıkça, seyahat ve restoran harcamalarında bizi tercih ettikçe, yurt dışında kartlarını kullandıkça daha fazla Mil Puan kazanıyorlar.”

Wings’le müşterilerinin seyahat deneyimini konfora dönüştüren ve günlük yaşamlarını zenginleştiren ayrıcalıkları da katlayarak devam ettirdiklerini belirten Mengüllüoğlu:

“Müşterilerimiz havalimanına giderken %75’e varan transfer indirimi, %50’ye varan havalimanı otopark indiriminden yararlanabiliyor. Black programı müşterilerimiz ayda 1 kez, Black Plus programı müşterilerimiz ise ayda 2 kez Sabiha Gökçen havalimanından hızlı geçiş hakkını kullanarak yolculuklarına ayrıcalıklarla başlıyor. Bununla da kalmıyor, otel ve restoranlarda sağladığımız indirimlerle müşterilerimizin yeni tecrübeleri en iyi şekilde yaşaması için bütünsel bir yaklaşım sergiliyoruz. Wings sahipleri tüm otellerde %10’a varan indirimden yararlanırken, Wings Style otellerimizde %20’ye varan indirimden yararlanabiliyor. Ayrıca yeni lezzetleri restoranlarda ekstra Mil Puan kazanarak, %15’e varan indirim ile keşfediyorlar. Üstelik Wings Style mekanlarımızda herhangi bir üst sınır olmaksızın %20’ye varan indirimin tadını çıkartıyorlar. Müşterilerimizin tüm bu özelliklerden yararlanmak için tek yapması gereken Akbank Mobil’den Wings programlarına katılmak.” dedi.

Üstelik Wings lansmana özel bir kampanya da düzenledi. 30 Kasım’a kadar ilk kez Wings sahibi olanlar 20 Aralık tarihine kadar toplam 10.000 TL harcamaları karşılığında yurt içinde 1.000 TL, yurt dışında ise 2.000 TL değerinde uçak bileti alımında kullanılabilecek 100.000 Mil Puan kazanıyorlar. Yenilenen Wings’e, Akbank Mobil’den, Juzdan’dan, akbank.com ve wingscard.com.tr’den, Akbank İnternet Şube’den, tüm Akbank Şube’lerinden ve Akbank Müşteri İletişim Merkezi’nden başvurulabiliyor. Üstelik cebe inen kart tercih eden müşteriler, kartları onaylandığı andan itibaren, fiziksel kart onlara ulaşmadan internet ve mobil ödemelerinde kullanabiliyor.

Başvuru formu için tıklayın.



