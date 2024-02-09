Yenilikçi, cesur ve denizci JEANNEAU YACHTS 55

Dünya prömiyeri Boot Düsseldorf 2023’te, Türkiye lansmanı geçen Ekim’de Bosphorus Boat Show’da yapılan Jeanneau Yachts 55, Philippe Briand ve Andrew Winch gibi önemli isimlerin elinden çıkan yenilikçi tasarımıyla birçok ödülün sahibi oldu. “Jeanneau Yachts” serisinin bu en yeni üyesi ile Marmaris’te test seyrine çıktık. Yazı ALPER GÜNORAL Fotoğraflar 23 MEDYA

Denizde keyif için vakit geçirmek son yüzyılda gelişen bir uğraş. Özellikle 1970’lerden itibaren gelişen yatçılık sektöründe bilindik markalar dışında çok sayıda küçük çaplı aktör tekne yapımıyla uğraşmakta. Bilindik markalar arasında yer alan Jeanneau, yıllar içerisinde birçok etkileyici ve ilham verici model yaratmıştı. Bu alanda yeni bir örneği, Jeanneau Yachts 55’i, güneşli ve sakin bir Marmaris sabahında inceleme fırsatı buldum.

Jeanneau Yachts 55, kamara ve kokpit yerleşimi alanlarında çok önemli yeniliklere öncü olmaya aday. Temel felsefesi ‘Her Jeanneau Yachts kendi sahibi tarafından dizayn edilir’ olarak belirtiliyor. Tekne, Philippe Briand ve Andrew Winch tarafından, sahibinin rahatı ve konforu, konuklarının da -yenilikçi bir bakış açısıyla- ‘mahremiyeti’ göz önüne alınarak dizayn edilmiş. Bu kavramları teknenin üzerinde açacağız.

İncelemeyi yapmak üzere teknenin bağlı bulunduğu Marmaris Albatros Marina’ya öğlene doğru ulaştım. Burada Top Leisure Teknik Müdürü Emre Özkul ve Lojistik Müdürü Yeşim Dayanır ile buluştuk. Kendilerinden öncelikle satış sisteminin işleyişi ve teknik destekleri hakkında bilgi aldım. Güneşli ve sakin bir havada denize çıkacak şekilde hazırlıklar yapıldı. Denize çıkmadan önce tekneyi dolaştım. Devamı Şubat 2024 sayımızda…