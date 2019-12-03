Cesur Türk VIRTUS

Türk yat üreticisi Mengi Yay, filosunun ikinci büyük yatı 44 metrelik Virtus’u İstanbul’da suyla buluşturdu. Mühendisliğini Hollandalı Ginton Naval Architects’in üstlendiği megayatın iç ve dış yaşam alanlarının tasarımını ise İtalyan VYD Design tamamladı.

Türkiye’nin önde gelen tersanelerinden Mengi Yay, 50 yılı aşkın süredir yat üretmeye devam ediyor. Temmuz ayında suyla buluşan 44 metrelik Virtus, İstanbul Tuzla merkezli tersanenin bugüne kadar ürettiği en büyük ikinci yat olma özelliği taşıyor. Dünya çapında birçok tasarım ödülü kazanan 45 metrelik Aquarius’un kız kardeşi olan Virtus da onun yolundan gidiyor. Geçen yaz dünyanın prestijli tasarım ödüllerinden Design Et Al The International Yacht&Aviation 2019’da “40 metre üzeri konsept” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Virtus, Roma Mitolojisi’nde cesaret ve savaş gücünün tanrısı, Latince karşılığı da “güç”. Yatın tasarım felsefesini incelediğimizde ve performans karnesini gördüğümüzde, adını layıkıyla taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Üç güverteli Vitrus, uzak denizleri keşfetmeye hazır. Devamı Aralık 2019 sayımızda…