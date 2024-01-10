Yeni yıl, yeni tekneler, yeni hayaller…

Yeni yıla, yatçılık camiasının en çok önem verdiği organizasyonlardan “Boot 2024” ile merhaba diyoruz. Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 20-28 Ocak’ta 55’inci kez kapılarını açacak fuar, uluslararası yatçılık pazarının önde gelen markalarının en yeni modellerini sergilediği bir arenaya dönüştü. Bu önemli boat show’da dünya prömiyeri yapılacak tekneleri inceledik ve 24’ünü tüm özellikleriyle bir araya getirdik. 2024’ün ilk prömiyerleri Düsseldorf’tan önce bu dosyada. (s.37)

Yılın ilk kapak teknesi ise bir Türk üreticiden. Henüz 2019’da kurulan genç tersane VisionF Yachts, katamaranlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Markanın en yeni modeli ve şimdilik amiral gemisi olan VisionF 82 de tamamen alüminyumdan üretildi. 24 metrelik lüks katamaran tüm detaylarıyla ilk kez sayfalarımızda. (s.54)

Ülkemizi yat üretiminde dünya sıralamasının üst sıralarına taşıyan en önemli oyunculardan olan Turquoise Yachts’ın en yeni teknelerinden Jewels da zarif ve keskin hatlarıyla göz dolduruyor. Türk tersanenin 53 metrelik “mücevheri” bu ay megayat sayfalarımıza konuk oluyor. (s.70)

Yeni yılda hayaller kurduracak yeni tekneler ve birbirinden ilginç mavi söyleşilerle birlikte, bu sayıda yine Alper Günoral, Bünyamin Sürmeli, Cem Gürdeniz, Deniz Kurt, Mehmet Bezdan, Miray Süleymanoğlu Öncü ve Tanıl Tuncel gibi önemli kalemlerden deniz kültürüne dair birçok şeyi öğreneceğiniz ufuk açıcı yazılar da sizi bekliyor. Ali Boratav (s.82) ve Süha Umar (s.88) ise bağlama kütüğü harcı, marina ücretlerine getirilmesi planlanan KDV artışı ve yeni marina projeleri gibi konular ile mavi tur kıyılarımızın hali ve yat turizminin sorunlarını gündeme taşıyorlar. Sizlerle birlikte ilgili makamların da okuyup ders çıkararak harekete geçmelerini umuyorum.

Sorunların çözüldüğü, maviyle iç içe, huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirmek dileğiyle, keyifli okumalar…